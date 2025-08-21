https://noticiaslatam.lat/20250821/rusia-libera-una-localidad-mas-y-derriba-casi-300-drones-en-el-ultimo-dia-1165705340.html

Rusia libera una localidad más y derriba casi 300 drones en el último día

Rusia libera una localidad más y derriba casi 300 drones en el último día

21.08.2025

La noche del 20 al 21 de agosto, Rusia realizó un ataque combinado con armas de alta precisión y largo alcance, así como con drones, contra empresas y aeródromos militares, instalaciones de la infraestructura energética, posiciones de sistemas de misiles, al igual que depósitos de municiones de las FFAA ucranianas.Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra talleres, almacenes, lugares de lanzamiento de drones y puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 153 zonas.En un día, las tropas rusas destruyeron dos carros de combate, 18 vehículos blindados, incluidos un transporte de tropas M113 y un Humvee fabricados en EEUU, así como un Kirpi turco. Además, eliminaron 13 piezas de artillería, entre ellas dos obuses M198 y un M777 estadounidenses.En cuanto a las bajas militares, en las últimas 24 horas, Ucrania perdió unos 1.270 soldados. De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 380 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 240 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 225 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 80 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 115 militares.

