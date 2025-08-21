Rusia libera una localidad más y derriba casi 300 drones en el último día
12:25 GMT 21.08.2025 (actualizado: 13:20 GMT 21.08.2025)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSistema lanzacohetes múltiple Uragan ruso en la zona de la operación militar especial
© Sputnik / Sergey Bobylev/
Síguenos en
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Alexandro–Shúltino, en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En la última jornada, la defensa antiaérea rusa interceptó cuatro bombas guiadas y derribó 294 vehículos aéreos no tripulados, agregaron desde el ente castrense.
La noche del 20 al 21 de agosto, Rusia realizó un ataque combinado con armas de alta precisión y largo alcance, así como con drones, contra empresas y aeródromos militares, instalaciones de la infraestructura energética, posiciones de sistemas de misiles, al igual que depósitos de municiones de las FFAA ucranianas.
"El objetivo del ataque fue alcanzado. Todos los objetivos designados fueron destruidos", indica el comunicado.
Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra talleres, almacenes, lugares de lanzamiento de drones y puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 153 zonas.
En un día, las tropas rusas destruyeron dos carros de combate, 18 vehículos blindados, incluidos un transporte de tropas M113 y un Humvee fabricados en EEUU, así como un Kirpi turco. Además, eliminaron 13 piezas de artillería, entre ellas dos obuses M198 y un M777 estadounidenses.
En cuanto a las bajas militares, en las últimas 24 horas, Ucrania perdió unos 1.270 soldados. De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 380 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 240 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 225 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 80 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 115 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 665 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 78.728 drones, 625 sistemas de misiles antiaéreos, 24.697 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.588 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 28.772 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 40.095 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.