El 85% de los homicidios en Panamá están vinculados a las pandillas, según datos oficiales

Jaime Fernández, director de la Policía Nacional del país centroamericano, explicó en conferencia de prensa que los homicidios —581 durante el año pasado, un 4,4% más que en el 2023— tienen como motivo en un 85% de los casos peleas de espacio o disputas entre cabecillas de bandas criminales.
En ese sentido, el alto mando policial precisó que las autoridades panameñas han identificado más de 180 pandillas operando en el país, con la mayoría localizadas en la Ciudad de Panamá, la capital, y Colón, el segundo centro urbano más grande de la nación.
El funcionario informó además que la Policía Nacional ha incautado durante el último año 53 toneladas de drogas, pero que si se suman las incautaciones realizadas por el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras, la cifra se eleva a 160 toneladas.
El funcionario precisó que si bien el principal estupefaciente incautado en el territorio panameño es la cocaína, es cada vez mayor la presencia de drogas sintéticas producidas con fentanilo.
Además, afirmó que aunque Panamá es el origen de buena parte de la droga que se incauta y que tiene como destino EEUU y Europa, también se han detectado cargamentos provenientes del país estadounidense hacia el viejo continente que pasan por los puertos panameños.
