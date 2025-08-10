https://noticiaslatam.lat/20250810/china-ha-adoptado-un-enfoque-de-codigo-abierto-en-el-campo-de-la-ia-1165287609.html

"China ha adoptado un enfoque de código abierto" en el campo de la IA

"China ha adoptado un enfoque de código abierto" en el campo de la IA

Sputnik Mundo

El éxito en el sector de la inteligencia artificial depende de la construcción de un ecosistema inclusivo y adaptativo, por lo que no resulta favorable... 10.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-10T07:02+0000

2025-08-10T07:02+0000

2025-08-10T07:02+0000

internacional

china

eeuu

inteligencia artificial

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/1b/1164879088_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7769091b151ba6097bd7152bead572e4.jpg

El artículo tiene como puntapié el flamante plan de la industria estadounidense, denominado Proyecto Modelos Americanos Verdaderamente Abiertos (ATOM, por sus siglas en inglés), que fue presentado esta semana con el objetivo de recuperar el liderazgo estadounidense en tecnología de inteligencia artificial (IA) frente al creciente dominio chino, según precisó el diario The Washington Post.Según explica el Global Times, esta iniciativa para aunar recursos para el desarrollo de modelos competitivos de IA de código abierto llega en un momento en que los productos chinos de IA —que utilizan software cuyo código fuente es libre por lo cual cualquier usuario puede utilizarlo, estudiarlo, modificarlo y distribuirlo—, están ganando reconocimiento y adopción a nivel mundial. En ese sentido, Global Times afirma que el lanzamiento del plan ATOM de EEUU confirma que el progreso de China en el sector de IA ha impulsado a Estados Unidos a recalibrar su enfoque ante el rápido crecimiento del ecosistema de código abierto chino. Sin embargo, es imposible que la nación norteamericana logre utilizar el código abierto como herramienta para contener al gigante asiático, señala el medio."En un nivel más profundo, la competencia entre EEUU y China en el campo de la IA de código abierto es esencialmente una contienda entre dos modelos de desarrollo. El desarrollo del código abierto en China se caracteriza por la combinación de la orientación nacional y el impulso del mercado. Pekín establece la dirección general y proporciona apoyo político para sentar las bases del ecosistema de código abierto, mientras que el sector privado aprovecha sus amplios escenarios de aplicación para transformar las ventajas tecnológicas en ventajas industriales", explica la nota.En cambio, el desarrollo tecnológico estadounidense está dominado por intereses comerciales, e incluso el propio plan ATOM probablemente esté teñido de la intención de "contener a la competencia". Esta diferencia refleja dos filosofías de desarrollo tecnológico distintas entre los dos países y justamente esa discrepancia es la que le da la ventaja al proyecto chino, concluye el medio asiático, ya que la tecnología de IA de código abierto prospera gracias a la inclusión y la colaboración a largo plazo, no a las ganancias a corto plazo ni a las maniobras geopolíticas, como en el caso de EEUU, lo que limita su alcance y su atractivo como socio.

https://noticiaslatam.lat/20250214/uso-en-china-del-codigo-abierto-en-la-ia-se-ajusta-a-proceso-global-de-democratizacion-tecnologica-1161148140.html

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, eeuu, inteligencia artificial