"Amenaza a la soberanía": Argentina celebra fallos favorables en el multimillonario juicio por YPF

"Amenaza a la soberanía": Argentina celebra fallos favorables en el multimillonario juicio por YPF

La Justicia de Irlanda frenó el avance de los "fondos buitre" que buscan un resarcimiento por la nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales efectuada...

Argentina consiguió un alivio en los tribunales internacionales tras una racha de malas noticias judiciales por el caso YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales). En Irlanda se rechazó el pedido de los fondos Burford Capital y Eton Park para ejecutar en ese país el fallo dictado en Nueva York, que obliga al Estado austral a pagar 16.100 millones de dólares por la expropiación de la petrolera realizada en 2012. Es el primer triunfo para Buenos Aires fuera de Estados Unidos.La decisión irlandesa frena, al menos de momento, el avance de los acreedores en una de las seis jurisdicciones en las que iniciaron demandas para embargar activos argentinos. Los fondos litigantes intentan replicar en Europa la presión ejercida en Nueva York, con causas abiertas también en Reino Unido, Luxemburgo, Países Bajos y España. La estrategia es clara: lograr que la sentencia se convierta en incobrable si Argentina no cede.El origen de la disputa se remonta a la estatización de YPF en 2012, cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió recuperar el 51% de la firma que estaba en manos de la española Repsol. Esa operación contempló el pago de una compensación a la compañía ibérica, pero dejó sin resarcimiento a los accionistas minoritarios de la familia Eskenazi —considerablemente cercana a la familia Kirchner—, que había ingresado a la empresa a través de Petersen Energía con financiamiento externo y terminó en bancarrota.Con la quiebra del grupo argentino, sus derechos litigiosos fueron adquiridos por Burford Capital, un fondo especializado en financiar juicios internacionales, que pagó apenas 15 millones de dólares por la participación y hoy reclama miles de millones. A esa avanzada se sumó Eton Park, otro fondo que había tenido inversiones en YPF y busca también un resarcimiento millonario. Ambos llevaron la demanda a la justicia norteamericana.En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska —a cargo del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York— falló a favor de los fondos y condenó a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares, una de las sentencias más abultadas contra un Estado soberano. La magistrada sostuvo que el Gobierno argentino incumplió con la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición al momento de la expropiación, tal como estaba previsto en el estatuto de YPF. El Gobierno argentino apeló.La Corte de Apelaciones de Nueva York le otorgó en julio de este año una medida cautelar a Argentina que suspendió la entrega del 51% de las acciones de YPF que el Estado posee. Esa decisión fue celebrada en Buenos Aires como un respiro, ya que sin ella los fondos hubieran intentado tomar control accionario directo de la petrolera, un escenario que habría puesto en riesgo el manejo estratégico de la empresa.El impacto económico de la sentencia es monumental para una economía cuyas reservas de divisas continúan en negativo: Argentina debe más dólares de los que tiene. En términos comparativos, se trata de una cifra mayor a los desembolsos del último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y de un valor que, de pagarse, haría inviable el programa económico del Gobierno de Javier Milei (y de cualquiera de sus adversarios inmediatos).Más allá de la puja judicial, la importancia de YPF trasciende lo económico. El control estatal de la compañía se ha convertido en un elemento central para garantizar la explotación de Vaca Muerta, la segunda reserva mundial de shale gas. Perder acciones o ver limitada su capacidad de financiamiento por embargos internacionales tendría efectos directos en la política energética argentina y en su proyección exportadora.El fallo de la Justicia irlandesa, en ese marco, fue recibido como un triunfo simbólico y práctico. Marca la primera vez que Argentina logra frenar el avance de los fondos buitre en el exterior y podría sentar precedente para otras cortes europeas. Si bien la batalla principal sigue librándose en Nueva York, cada resolución internacional favorable refuerza la defensa argentina y aporta margen de maniobra al Gobierno.Con este resultado, Argentina suma un nuevo argumento en su intento de mostrar que la sentencia de Preska es de difícil ejecución global. Sin embargo, los litigantes no parecen dispuestos a retroceder. Burford y Eton Park mantienen abiertos expedientes en otras capitales financieras y, según especialistas, seguirán presionando hasta conseguir activos embargables.El respaldo a Buenos Aires"El apoyo internacional es fundamental porque refuerza la idea de que estamos ante un avasallamiento de la soberanía argentina", dijo a Sputnik Alejandro Olmos Gaona, abogado e historiador especializado en la deuda argentina y los litigios abiertos ante tribunales extranjeros.Para el experto, "cada vez hay más países respaldando la posición argentina, porque estos Estados saben que podría abrirse una puerta muy peligrosa para sus intereses". De acuerdo al investigador, si prospera la demanda, cualquier nación con empresas que cotizan en Nueva York podría quedar expuesta a juicios similares.El debate de fondoSegún Olmos Gaona, la causa tramitada en Estados Unidos representa "una fuerte amenaza a la soberanía nacional". En ese sentido, el investigador apuntó que "Argentina no se sometió a la jurisdicción norteamericana, pero la jueza interpreta que, como YPF cotiza en la bolsa de Nueva York, puede ser enjuiciada"."Burford compró derechos litigiosos por 16 millones y pretende cobrar 16.000 millones. Es un abuso de derecho", remarcó, al describir la desproporción del reclamo. Para el analista, esa estrategia forma parte del negocio de los denominados "fondos buitre", que buscan ganancias extraordinarias mediante juicios oportunistas."El gran problema es que el país viene prorrogando jurisdicción extranjera desde hace varios años: es una política de Estado que todos los gobiernos repitieron”, concluyó. En su visión, el caso YPF expone la "fragilidad institucional de décadas" y la necesidad de "repensar el modo en que Argentina gestiona sus compromisos internacionales".

