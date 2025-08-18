Rusia golpea lugares de despliegue de drones de Ucrania en una jornada de combates
Las FFAA de Rusia asestaron golpes contra lugares de despliegue de drones del tipo UJ-22 y Palianytsia en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, las tropas rusas destruyeron equipos militares de EEUU, el Reino Unido, incluidos dos tanques Leopard de producción alemana.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 415 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 250 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 245 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 235 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 80 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 175 militares.
Fuerzas rusas asestaron golpes contra 16 vehículos, hasta 100 aeronaves no tripuladas del tipo UJ-22 y Palianytsia en sus lugares de despliegue, un centro de formación de operadores de drones, almacenes de combustibles y lubricantes que abastecían de combustible a las FFAA de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 148 zonas, aclaran desde el organismo castrense.
Las tropas rusas también alcanzaron dos tanques Leopard de producción alemana, tres vehículos blindados HMMWV, un vehículo blindado de transporte de tropas М113, una estación radar AN/TPQ-50, todos ellos de fabricación estadounidense, al igual que un vehículo blindado Mastiff y un obús FH-70 producidos en el Reino Unido.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó cuatro bombas con kits de guiado y planeo, dos proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 141 aeronaves no tripuladas.
Ucrania perdió unos 1.400 militares en las últimas 24 horas de combates.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 665 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 78.100 drones, 625 sistemas de misiles antiaéreos, 24.643 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.587 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 28.660 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 39.862 vehículos militares especiales.
