Rusia abre la convocatoria de becas de periodismo para especialistas de América Latina y el Caribe

18.08.2025

En el marco del programa InteRussia, los participantes se reunirán con los mejores expertos y analistas rusos, con colegas de las agencias de noticias rusas, al mismo tiempo que visitarán renombradas plataformas y eventos educativos, de investigación y sociopolíticos.A la vez, los becados tendrán acceso a una serie de cursos de formación orientados a la práctica, talleres y seminarios educativos sobre diversos aspectos de las actividades laborales de los profesionales de los medios de comunicación.El programa se celebrará durante cuatro semanas, del 29 de septiembre al 27 de octubre de 2025, en la ciudad de Moscú. Los participantes podrán operar el español y el inglés como idiomas de trabajo.¿Cómo entrar en selección?¿Qué gastos cubrirán los organizadores?El costo del seguro médico corre a cargo de los participantes.Pasos a tomar para postularse1. Registrarse en la versión en inglés del sitio web del Fondo Gorchakov. Si no recibió un correo electrónico de verificación de registro, revise su carpeta de correo no deseado.2. Ir a la sección Mis Proyectos, hacer clic en Crear solicitud, seleccionar Periodismo InteRussia América Latina 2025 y hacer clic en Sí.3. Completar todas las secciones obligatorias del formulario de solicitud.4. Hacer clic en Enviar en la sección Solicitar y esperar a que el estado cambie de En preparación a Enviado.La fecha límite para presentar solicitudes es el 20 de agosto a las 23:59 hora de Moscú (20:59 GMT).Más información sobre el programa está disponible en el sitio web de InteRusia.El programa de becas de periodismo InteRussia es implementado por la Organización Autónoma sin Fines de Lucro Mezhdunaródniki, en cooperación con el Fondo Gorchakov, y por la Agencia Internacional de Noticias y Radiodifusión Sputnik y Rossotrudnichestvo, con el apoyo de la Fundación Presidencial de Becas implementaron el programa de becas de periodismo InteRussia.

