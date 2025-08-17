https://noticiaslatam.lat/20250817/que-ocurre-entre-la-hidrosfera-y-la-atmosfera-y-por-que-es-critico-investigar-su-interaccion-1165579033.html

¿Qué ocurre entre la hidrosfera y la atmósfera y por qué es crítico investigar su interacción?

¿Qué ocurre entre la hidrosfera y la atmósfera y por qué es crítico investigar su interacción?

Según Répina, "una multitud de cosas interesantes" sucede en la frontera entre la atmósfera y la hidrosfera. En particular, se trata de dos ambientes impulsores que se ponen a interactuar: el viento que sopla y provoca ondulaciones e irregularidades en la superficie oceánica, que, a su vez, tampoco es estable y está en constante cambio."Si estamos en un barco y miramos a nuestro alrededor, incluso con viento no muy fuerte, veremos una gran variedad de olas. Luego se forma una capa de espuma y salpicaduras, lo que también influye en la interacción", detalla.¿Por qué es importante estudiar esta interrelación?La investigadora indica que para comprender cómo se desarrolla el oleaje marítimo en función de la condición del viento, es necesario elaborar sus modelos, que serían útiles para planificar la navegación, así como organizar la actividad humana en el océano y en zonas costeras.De acuerdo con la especialista, en el momento de modelar tormentas, los científicos descubrieron que la velocidad del viento resulta menor que en las condiciones reales. Esto sucede a causa de la variación del coeficiente de resistencia, "la fuerza que frena el flujo de aire", que se reduce debido al cambio de "la geometría de oleaje" y la formación de una capa de espuma y salpicaduras, subraya."La atmósfera no interactúa con este caos, sino con una capa suavizada, y el coeficiente de resistencia disminuye. Pero esto ocurre con vientos muy fuertes, de más de 20 m/s", profundiza.¿Qué impacto tienen depósitos acuáticos naturales y artificiales en el medioambiente?En el contexto de la hidrosfera, no se puede menospreciar el papel de otras reservas acuáticas. Según la profesora, la diversidad de procesos en las aguas interiores es mucho mayor que en los océanos. En este sentido, agrega, es posible observar varios procesos biológicos peculiares en los lagos, que también interactúan con la atmósfera.A la vez, Répina explica cómo transcurre el fenómeno de tal interacción en el caso de los depósitos de agua creados artificialmente. Según sus palabras, los embalses "son una fuente importante de emisiones de metano, cuya presencia en la atmósfera es muy escasa, pero cuyo crecimiento actual es bastante intenso"."Los embalses emiten metano debido a que una gran cantidad de materia orgánica queda enterrada en el fondo y, cuando se forma el embalse, la materia orgánica se descompone y se produce una emisión de metano", precisa.Mientras tanto, la profesora enfatiza que en la naturaleza, que es increíblemente diversa, existe una multitud de interrelaciones que se investigan."Mi trabajo me permite ver estos procesos en acción. Constantemente encontramos nuevos objetos naturales interesantes, y los antiguos no dejan de sorprendernos", concluye.

