https://noticiaslatam.lat/20250816/trump-intenta-la-deseuropeizacion-del-conflicto-en-ucrania-1165543901.html

"Trump intenta la 'deseuropeización' del conflicto en Ucrania"

"Trump intenta la 'deseuropeización' del conflicto en Ucrania"

Sputnik Mundo

Las conversaciones entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, pueden observarse como el intento de dos grandes... 16.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-16T04:30+0000

2025-08-16T04:30+0000

2025-08-16T04:56+0000

internacional

política

donald trump

vladímir putin

ucrania

rusia

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/10/1165543575_0:108:1280:829_1920x0_80_0_0_1087e05c04839dbcb547d128ecf8ae55.jpg

Pero, dentro de lo más importante, rescata Elizabeth Pereira, especialista en relaciones internacionales, es el buscar una solución de la crisis ucraniana.Según la analista, no se trata solo de Ucrania, sino del reinicio de un diálogo que puede abarcar control de armas estratégicas, cooperación en seguridad energética y medidas de desescalada militar, en las que Rusia ha reiterado su posición y compromiso con la pronta solución del conflicto.Para ella, "una distensión temporal podría abrir un frente más sofisticado de competencia tecnológica y financiera, en lugar de puramente militar".

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

política, donald trump, vladímir putin, ucrania, rusia, eeuu