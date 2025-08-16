"Trump intenta la 'deseuropeización' del conflicto en Ucrania"
Las conversaciones entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, pueden observarse como el intento de dos grandes potencias para encontrar un canal de entendimiento directo para el restablecimiento de las relaciones bilaterales, comenta una experta venezolana a Sputnik.
Pero, dentro de lo más importante, rescata Elizabeth Pereira, especialista en relaciones internacionales, es el buscar una solución de la crisis ucraniana.
"Es evidente que Trump intenta la 'deseuropeización' del conflicto y que ha asumido el liderazgo y vocería de Europa, por lo que, probablemente, cesará su apoyo militar a Ucrania definitivamente. Ello, en el fondo, planteará un nuevo marco de seguridad euroasiático", señala la especialista.
Según la analista, no se trata solo de Ucrania, sino del reinicio de un diálogo que puede abarcar control de armas estratégicas, cooperación en seguridad energética y medidas de desescalada militar, en las que Rusia ha reiterado su posición y compromiso con la pronta solución del conflicto.
Para ella, "una distensión temporal podría abrir un frente más sofisticado de competencia tecnológica y financiera, en lugar de puramente militar".
