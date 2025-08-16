Mundo
México apuesta más por las pensiones durante primer semestre de 2025
México apuesta más por las pensiones durante primer semestre de 2025
El Gobierno mexicano ha destinado más recursos a las pensiones de las personas trabajadoras en los primeros seis meses de este año, según cifras de la... 16.08.2025, Sputnik Mundo
Para estos fines, la Administración del país latinoamericano superó el billón de pesos (más de 53.351 millones de dólares) durante el primer semestre de 2025; es un incremento de 75% en términos reales desde 2018 hasta la actualidad. Esto es más de lo que destina para educación y salud juntos.De ese total, 778.202 millones de pesos (41.518 millones de dólares) se emplearon en pensiones contributivas, es decir, las que se dan a las personas inscritas bajo el Seguro Social. El resto se destinó a apoyos no contributivos, que son de acuerdo con las necesidades de los trabajadores."Esta situación, que ya lleva cuatro años (desde el 2022), generó que del 2018 al 2024 la pobreza entre las personas de 65 años o más se redujera en casi 30%, pero que, al mismo tiempo, aumentaran [los retos] en salud y educación", refirió el medio mexicano.El socio consultor de Integralia destacó para El Economista que el aumento en el gasto de pensiones se debe al alza en las de tipo no contributivo."Recordó que en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la Pensión Universal de los Adultos Mayores (PUAM) se universalizó para todas las personas a partir de que cumplieran los 65 años y, además, se incrementó el monto del apoyo, lo que fue elevando con el paso de los años el costo de dicho programa social", puntualizó.Anteriormente, Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos de Banamex, indicó para el medio mexicano Reforma que es necesario un ajuste a la ley dedicado al ámbito recaudatorio, esto debido a lo apretado de los recursos fiscales en México.
06:02 GMT 16.08.2025 (actualizado: 07:48 GMT 16.08.2025)
Pesos mexicanos y dólares estadounidenses
Pesos mexicanos y dólares estadounidenses - Sputnik Mundo, 1920, 16.08.2025
© Foto : Portal web del Gobierno de México
El Gobierno mexicano ha destinado más recursos a las pensiones de las personas trabajadoras en los primeros seis meses de este año, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la consultora Integralia, retomadas por el diario 'El Economista'.
Para estos fines, la Administración del país latinoamericano superó el billón de pesos (más de 53.351 millones de dólares) durante el primer semestre de 2025; es un incremento de 75% en términos reales desde 2018 hasta la actualidad. Esto es más de lo que destina para educación y salud juntos.
De ese total, 778.202 millones de pesos (41.518 millones de dólares) se emplearon en pensiones contributivas, es decir, las que se dan a las personas inscritas bajo el Seguro Social. El resto se destinó a apoyos no contributivos, que son de acuerdo con las necesidades de los trabajadores.
"Esta situación, que ya lleva cuatro años (desde el 2022), generó que del 2018 al 2024 la pobreza entre las personas de 65 años o más se redujera en casi 30%, pero que, al mismo tiempo, aumentaran [los retos] en salud y educación", refirió el medio mexicano.

En los mismos meses, el Gobierno de la nación latinoamericana destinó 853.000 millones de pesos (45.509 millones de dólares) en salud y educación en conjunto.

Trabajadores mexicanos (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 25.11.2024
América Latina
México podría ganar entre 30 y 40% más de recaudación si formaliza a trabajadores informales
25 de noviembre 2024, 02:16 GMT
El socio consultor de Integralia destacó para El Economista que el aumento en el gasto de pensiones se debe al alza en las de tipo no contributivo.
"Recordó que en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la Pensión Universal de los Adultos Mayores (PUAM) se universalizó para todas las personas a partir de que cumplieran los 65 años y, además, se incrementó el monto del apoyo, lo que fue elevando con el paso de los años el costo de dicho programa social", puntualizó.
Anteriormente, Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos de Banamex, indicó para el medio mexicano Reforma que es necesario un ajuste a la ley dedicado al ámbito recaudatorio, esto debido a lo apretado de los recursos fiscales en México.
