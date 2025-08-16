El diálogo entre Putin y Trump resultó "fructífero y constructivo"
04:15 GMT 16.08.2025 (actualizado: 07:18 GMT 16.08.2025)
© SputnikLa conferencia de prensa entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de EEUU, Donald Trump
© Sputnik
La reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, fue un logro encaminado hacia una posible solución del conflicto ucraniano, ya que esa fue la gran coincidencia entre ambos jefes de Estado durante su encuentro en Alaska, según un experto cubano consultado por Sputnik.
"Podemos decir que, de una manera u otra, el diálogo resultó fructífero y constructivo para la determinación de una hoja de ruta más clara y concreta respecto a la situación en Ucrania", comenta Yosmany Fernández Pacheco, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales "Raúl Roa García" (ISRI) de Cuba.
Desde el punto de vista simbólico, dice, el traslado de Putin en el auto presidencial de Trump fue "un gesto de diplomacia y cercanía, que ya anticipaba la atmósfera de respeto del encuentro, sumado al apretón de manos, las palabras y los gestos compartidos durante el saludo".
Fernández Pacheco también subraya el hecho de que la cumbre se haya realizado en Alaska, una región que conecta a Rusia y EEUU en varios sentidos: cultural, geográfico y religioso.
"Esto sirve como puente y enlace para ambos países y vincula de manera religiosa y tradicional a los pueblos ruso y estadounidense", añade.
