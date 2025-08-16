Además de la veda electoral, estas son otras prohibiciones previo a los comicios en Bolivia

Ocho candidatos se disputan la presidencia, donde se conocerá a quién sustituirá a Luis Arce en la dirigencia del país sudamericano.Como parte de la normativa aplicable para los comicios del domingo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer seis prohibiciones que entraron en vigor desde el 14 de agosto y se levantarán una vez que se cierren las urnas.De acuerdo con la Resolución TSW-RSP-ADM 342/2025 del TSE, estas son acciones que quedan prohibidas en los siguientes días:Prohibición de propaganda electoralEl TSE establece que, desde el primer minuto del 14 de agosto y hasta las 18:00 horas del domingo 17, queda prohibida cualquier manifestación pública de apoyo o rechazo a los candidatos, sin importar el formato o medio.Restricción de consumo de alcoholLa venta y consumo de alcohol queda prohibida desde el primer minuto del 15 de agosto y hasta las 12:00 horas del lunes 18 de agosto. La restricción aplica tanto en domicilios como tiendas, restaurantes, hoteles, cantinas o cualquier establecimiento público o privado.Prohibición de armasA excepción de las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad, ningún ciudadano podrá portar armas de fuego, blancas o "cualquier objeto que represente un peligro para seguridad ciudadana" durante la jornada electoral.Suspensión de reuniones y espectáculosEl 17 de agosto quedan prohibidos los actos públicos, reuniones o espectáculos, sin importar que se traten de eventos apolíticos.Cancelación de traslado de electoresSe prohíbe el traslado de votantes de un recinto electoral a otro. En caso de detectar a alguien violando esta medida será remitido al Ministerio Público.Restricción vehicularDurante la jornada electoral se impide el uso de vehículos motorizados, incluidos los que prestan servicios de transporte público, particulares u oficiales. Quedan exentos de esta medida los vehículos pertenecientes a las fuerzas de seguridad, los que estén designados para custodia electoral, ambulancias, vehículos de emergencia, prensa o cualquiera que tenga una autorización expresa del TSE.
