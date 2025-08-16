Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20250816/ademas-de-la-veda-electoral-estas-son-otras-prohibiciones-previo-a-los-comicios-en-bolivia-1165486755.html
Además de la veda electoral, estas son otras prohibiciones previo a los comicios en Bolivia
Además de la veda electoral, estas son otras prohibiciones previo a los comicios en Bolivia
Sputnik Mundo
Este 17 de agosto, Bolivia elegirá a su nuevo presidente y renovará los 130 curules de la Cámara de Diputados y los 36 escaños del Senado, en unas elecciones... 16.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-16T09:02+0000
2025-08-16T09:02+0000
américa latina
bolivia
política
elecciones presidenciales en bolivia (2025)
luis arce
tribunal superior electoral de brasil (tse)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/16/1163726430_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_4fff693a06317cd4033aa3d55a161f4c.jpg
Ocho candidatos se disputan la presidencia, donde se conocerá a quién sustituirá a Luis Arce en la dirigencia del país sudamericano.Como parte de la normativa aplicable para los comicios del domingo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer seis prohibiciones que entraron en vigor desde el 14 de agosto y se levantarán una vez que se cierren las urnas.De acuerdo con la Resolución TSW-RSP-ADM 342/2025 del TSE, estas son acciones que quedan prohibidas en los siguientes días:Prohibición de propaganda electoralEl TSE establece que, desde el primer minuto del 14 de agosto y hasta las 18:00 horas del domingo 17, queda prohibida cualquier manifestación pública de apoyo o rechazo a los candidatos, sin importar el formato o medio.Restricción de consumo de alcoholLa venta y consumo de alcohol queda prohibida desde el primer minuto del 15 de agosto y hasta las 12:00 horas del lunes 18 de agosto. La restricción aplica tanto en domicilios como tiendas, restaurantes, hoteles, cantinas o cualquier establecimiento público o privado.Prohibición de armasA excepción de las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad, ningún ciudadano podrá portar armas de fuego, blancas o "cualquier objeto que represente un peligro para seguridad ciudadana" durante la jornada electoral.Suspensión de reuniones y espectáculosEl 17 de agosto quedan prohibidos los actos públicos, reuniones o espectáculos, sin importar que se traten de eventos apolíticos.Cancelación de traslado de electoresSe prohíbe el traslado de votantes de un recinto electoral a otro. En caso de detectar a alguien violando esta medida será remitido al Ministerio Público.Restricción vehicularDurante la jornada electoral se impide el uso de vehículos motorizados, incluidos los que prestan servicios de transporte público, particulares u oficiales. Quedan exentos de esta medida los vehículos pertenecientes a las fuerzas de seguridad, los que estén designados para custodia electoral, ambulancias, vehículos de emergencia, prensa o cualquiera que tenga una autorización expresa del TSE.
https://noticiaslatam.lat/20250814/el-silencio-politico-inicia-en-bolivia-previo-a-las-elecciones-generales-1165481206.html
https://noticiaslatam.lat/20250629/sp-rebaja-la-calificacion-crediticia-de-bolivia-por-sus-intensas-divisiones-politicas-1163947592.html
bolivia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/16/1163726430_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_773f164092fde9d83ce8912bf6b40384.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bolivia, política, elecciones presidenciales en bolivia (2025), luis arce, tribunal superior electoral de brasil (tse)
bolivia, política, elecciones presidenciales en bolivia (2025), luis arce, tribunal superior electoral de brasil (tse)

Además de la veda electoral, estas son otras prohibiciones previo a los comicios en Bolivia

09:02 GMT 16.08.2025
© AP Photo / Juan KaritaElecciones judiciales en Bolivia
Elecciones judiciales en Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Juan Karita
Síguenos en
Este 17 de agosto, Bolivia elegirá a su nuevo presidente y renovará los 130 curules de la Cámara de Diputados y los 36 escaños del Senado, en unas elecciones que, de acuerdo a diferentes sondeos, podrían llegar hasta una segunda vuelta
Ocho candidatos se disputan la presidencia, donde se conocerá a quién sustituirá a Luis Arce en la dirigencia del país sudamericano.
Como parte de la normativa aplicable para los comicios del domingo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer seis prohibiciones que entraron en vigor desde el 14 de agosto y se levantarán una vez que se cierren las urnas.
De acuerdo con la Resolución TSW-RSP-ADM 342/2025 del TSE, estas son acciones que quedan prohibidas en los siguientes días:
Bolivia es una de las naciones más importantes de Sudamérica. - Sputnik Mundo, 1920, 14.08.2025
América Latina
El silencio político inicia en Bolivia previo a las elecciones generales
14 de agosto, 19:30 GMT

Prohibición de propaganda electoral

El TSE establece que, desde el primer minuto del 14 de agosto y hasta las 18:00 horas del domingo 17, queda prohibida cualquier manifestación pública de apoyo o rechazo a los candidatos, sin importar el formato o medio.

Restricción de consumo de alcohol

La venta y consumo de alcohol queda prohibida desde el primer minuto del 15 de agosto y hasta las 12:00 horas del lunes 18 de agosto.
La restricción aplica tanto en domicilios como tiendas, restaurantes, hoteles, cantinas o cualquier establecimiento público o privado.

Prohibición de armas

A excepción de las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad, ningún ciudadano podrá portar armas de fuego, blancas o "cualquier objeto que represente un peligro para seguridad ciudadana" durante la jornada electoral.
Bolivia es una de las naciones más importantes de Sudamérica. - Sputnik Mundo, 1920, 29.06.2025
América Latina
S&P rebaja la calificación crediticia de Bolivia por sus "intensas divisiones políticas"
29 de junio, 03:40 GMT

Suspensión de reuniones y espectáculos

El 17 de agosto quedan prohibidos los actos públicos, reuniones o espectáculos, sin importar que se traten de eventos apolíticos.

Cancelación de traslado de electores

Se prohíbe el traslado de votantes de un recinto electoral a otro. En caso de detectar a alguien violando esta medida será remitido al Ministerio Público.

Restricción vehicular

Durante la jornada electoral se impide el uso de vehículos motorizados, incluidos los que prestan servicios de transporte público, particulares u oficiales.
Quedan exentos de esta medida los vehículos pertenecientes a las fuerzas de seguridad, los que estén designados para custodia electoral, ambulancias, vehículos de emergencia, prensa o cualquiera que tenga una autorización expresa del TSE.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала