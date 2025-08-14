El silencio político inicia en Bolivia previo a las elecciones generales

https://noticiaslatam.lat/20250814/el-silencio-politico-inicia-en-bolivia-previo-a-las-elecciones-generales-1165481206.html

Previo a este final, el proceso rumbo a los comicios generales estuvo marcado por la improvisación en todos los sectores. Por ejemplo, respecto a los contendientes, algunos partidos no pudieron inscribir a cientos de postulantes a la Asamblea Legislativa Plurinacional, por falta de opciones. Uno de los presidenciables, Jhonny Fernández, de Fuerza del Pueblo, recién el 13 de agosto presentó a su acompañante de fórmula por la vicepresidencia, Rosa Huanca.El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no se salvó de esto: el 11 de agosto anunció que quedaba suspendido el debate presidencial del día siguiente, ante la ausencia de cinco de los ocho candidatos a la Presidencia. Finalmente, en las primeras horas del 12 de agosto, dio a conocer que sí se realizaría esa misma noche.Y así llega gran parte de los 7,9 millones de electores habilitados para emitir su sufragio el 17 de agosto. Según las últimas encuestas, si se suman las intenciones de voto nulo, en blanco e indecisos, abarcan al 25% de los consultados.Momento de reflexiónA partir del primer minuto de este 14 de agosto quedó prohibida toda manifestación política a favor de alguno de los candidatos. Es un período destinado a la reflexión de los votantes para que decidan el destino del país, luego de 20 años de hegemonía política del Movimiento Al Socialismo (MAS).Pero hay varias aristas complicadas. Por ejemplo, al menos el 25% de la población boliviana —calculada en 11,3 millones de habitantes— vive en áreas rurales y alejadas de las ciudades, por lo cual sus opiniones sobre su inclinación hacia uno u otro contendiente no fueron captadas por consultoras o medios de comunicación. Al margen del sistema político formal, pero con una gravitación importante en estas elecciones, quedó el expresidente Evo Morales (2006-2019), quien intentó postularse a un cuarto mandato, a pesar de que la justicia lo tiene inhabilitado y que carece de un partido político con personería jurídica que lo respalde.Mientras la veda electoral se lleva a cabo, hay otros aspectos más allá de las campañas políticas que tampoco están permitidos, por ejemplo, la venta de alcohol. Y estas restricciones se incrementarán el día de los comicios, ya que se impedirá el movimiento vehicular en el país, salvo que se cuente con un permiso especial.¿Qué organizaciones disputan la presidencia?

