Rusia libera 2 localidades y derriba más de 250 drones ucranianos en la última jornada
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Iskra y Scherbínovka, en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, la defensa antiaérea rusa interceptó cuatro bombas guiadas y derribó 268 drones, añaden desde el ente castrense.
"Las unidades del grupo de fuerzas ruso Sur liberaron con acciones decisivas la localidad de Scherbínovka, en la república popular de Donetsk", señala el informe diario.
A su vez, el grupo Este tomó bajo su control la localidad de Iskra en la misma región, agregaron desde el organismo.
En un día de combates, las tropas rusas alcanzaron dos tanques, 11 vehículos blindados, incluido un Kirpi turco, una estación radar AN/TPQ-37 estadounidense y una RADA RPS-42 israelí, además de 19 piezas de artillería, entre ellas dos obuses M777 y un M198 fabricados en EEUU.
Además, fuerzas rusas asestaron golpes contra almacenes de drones, depósitos de municiones y puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 147 zonas.
En cuanto a las bajas ucranianas, en total, Kiev perdió unos 1.315 militares en las últimas 24 horas. El mayor número de bajas ucranianas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 355 militares abatidos, señala el informe diario del ente castrense.
Se suman a estas bajas hasta 225 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste; hasta 230 en la de la agrupación Este; hasta 155 en la del grupo Norte; más de 265 en la del grupo Sur y más de 85 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 665 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 77.184 drones, 625 sistemas de misiles antiaéreos, 24.572 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.585 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 28.500 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 39.648 vehículos militares especiales.
