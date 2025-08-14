https://noticiaslatam.lat/20250814/rusia-libera-2-localidades-y-derriba-mas-de-250-drones-ucranianos-en-la-ultima-jornada-1165462544.html

Rusia libera 2 localidades y derriba más de 250 drones ucranianos en la última jornada

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Iskra y Scherbínovka, en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa...

A su vez, el grupo Este tomó bajo su control la localidad de Iskra en la misma región, agregaron desde el organismo.En un día de combates, las tropas rusas alcanzaron dos tanques, 11 vehículos blindados, incluido un Kirpi turco, una estación radar AN/TPQ-37 estadounidense y una RADA RPS-42 israelí, además de 19 piezas de artillería, entre ellas dos obuses M777 y un M198 fabricados en EEUU.Además, fuerzas rusas asestaron golpes contra almacenes de drones, depósitos de municiones y puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 147 zonas.En cuanto a las bajas ucranianas, en total, Kiev perdió unos 1.315 militares en las últimas 24 horas. El mayor número de bajas ucranianas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 355 militares abatidos, señala el informe diario del ente castrense.Se suman a estas bajas hasta 225 efectivos eliminados en la zona de responsabilidad del grupo Oeste; hasta 230 en la de la agrupación Este; hasta 155 en la del grupo Norte; más de 265 en la del grupo Sur y más de 85 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.

