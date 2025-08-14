Mundo
Elon Musk amenaza con demandar a Apple por favorecer a OpenAI en la App Store
Elon Musk amenaza con demandar a Apple por favorecer a OpenAI en la App Store
Elon Musk, fundador de xAI, anunció su intención de demandar a Apple, acusándola de apoyar a OpenAI y transgredir las normas antimonopolio.
Elon Musk, fundador de xAI, anunció su intención de demandar a Apple, acusándola de apoyar a OpenAI y transgredir las normas antimonopolio. Sus declaraciones provocaron una reacción de Sam Altman, CEO de OpenAI, desencadenando un enfrentamiento entre los exsocios en la plataforma X.
En palabras de Elon Musk, Apple actúa "de manera que ninguna empresa de IA, salvo OpenAI, puede alcanzar el primer puesto en la App Store", lo que, resalta, es "una violación antimonopolio evidente". Agregó que xAI presentará una demanda de inmediato.

"Hey Apple App Store, ¿por qué no pones ni a X ni a Grok en tu sección de 'Imprescindibles' si X es la app de noticias número 1 del mundo y Grok está en el top 5 de todas las apps?", cuestionó Musk en su post.

El magnate de las tecnologías, quien junto a Sam Altman fundó OpenAI en 2015, pero abandonó la compañía en 2018, ha demandado a la empresa dos veces, acusándola de "engaño". Altman, por su parte, acusó a Musk de manipular los algoritmos de X y calificó al multimillonario como un "exsocio mezquino".
Altman propuso que Musk firmara una declaración jurada, negando interferencias en los algoritmos de X.
El conflicto surge mientras Apple enfrenta críticas regulatorias. A principios del 2025, la autoridad antimonopolio de la UE ordenó a Apple pagar una multa de 500 millones de euros (581,15 millones de dólares), afirmando que las restricciones de la compañía impedían a los desarrolladores dirigir a los usuarios fuera de la App Store.
El Departamento de Justicia de EEUU también presentó una demanda antimonopolio contra Apple a principios de 2024, acusándola de crear un "amplio monopolio, sostenido e ilegal" en el mercado de smartphones.
