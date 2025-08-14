Mundo
El sistema uсraniano de misiles balísticos tácticos Sapsan
El sistema uсraniano de misiles balísticos tácticos Sapsan
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) y el Ministerio de Defensa de Rusia frustraron los planes de Ucrania para lanzar la producción de los misiles balísticos tácticos Sapsan, capaces de alcanzar la capital rusa. Según se revela, este proyecto se financió desde Alemania.
Sputnik te resume algunos datos sobre las capacidades del sistema de misiles Sapsan.
El sistema uсraniano de misiles balísticos tácticos Sapsan

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) y el Ministerio de Defensa de Rusia frustraron los planes de Ucrania para lanzar la producción de los misiles balísticos tácticos Sapsan, capaces de alcanzar la capital rusa. Según se revela, este proyecto se financió desde Alemania.
Sputnik te resume algunos datos sobre las capacidades del sistema de misiles Sapsan.
