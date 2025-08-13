https://noticiaslatam.lat/20250813/que-esperan-en-rusia-de-la-proxima-cumbre-entre-putin-y-trump-1165435693.html
¿Qué esperan en Rusia de la próxima cumbre entre Putin y Trump?
¿Qué esperan en Rusia de la próxima cumbre entre Putin y Trump?
13.08.2025
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov Armas dialogan sobre qué se puede esperar del encuentro entre Putin y Trump, qué traerá para la región los planes de Israel de ocupar Gaza y cómo la URSS realmente propició la capitulación del Imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial.
La próxima cumbre entre los presidentes de Rusia y EEUU ha centrado la atención de todo el mundo. Y es que el propio hecho de que Washington finalmente haya aceptado a dialogar a tan alto nivel significa dos cosas: a EEUU no le quedan cartas en la mano y, aparentemente, ya hay un acuerdo preliminar. ¿De qué se trata?
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov Armas dialogan sobre qué se puede esperar del encuentro entre Putin y Trump, qué traerá para la región los planes de Israel de ocupar Gaza y cómo la URSS realmente propició la capitulación del Imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial.