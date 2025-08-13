https://noticiaslatam.lat/20250813/que-esperan-en-rusia-de-la-proxima-cumbre-entre-putin-y-trump-1165435693.html

¿Qué esperan en Rusia de la próxima cumbre entre Putin y Trump?

¿Qué esperan en Rusia de la próxima cumbre entre Putin y Trump?

Sputnik Mundo

La próxima cumbre entre los presidentes de Rusia y EEUU ha centrado la atención de todo el mundo. Y es que el propio hecho de que Washington finalmente haya... 13.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-13T15:00+0000

2025-08-13T15:00+0000

2025-08-13T15:00+0000

de moscú a la habana

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0d/1165436203_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_787051f8d587409e7cd8fd42909ffcc6.jpg

En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov Armas dialogan sobre qué se puede esperar del encuentro entre Putin y Trump, qué traerá para la región los planes de Israel de ocupar Gaza y cómo la URSS realmente propició la capitulación del Imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

¿Qué esperan en Rusia de la próxima cumbre entre Putin y Trump? Sputnik Mundo ¿Qué esperan en Rusia de la próxima cumbre entre Putin y Trump? 2025-08-13T15:00+0000 true PT34M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео