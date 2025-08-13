https://noticiaslatam.lat/20250813/conmocionados-por-la-victoria-rusa-quien-esta-ayudando-a-kiev-a-organizar-una-operacion-de-bandera-1165432199.html

"Conmocionados por la victoria rusa": ¿Quién está ayudando a Kiev a organizar una operación de bandera falsa?

El Reino Unido, ayudando a Ucrania, pretende organizar una operación de bandera falsa, destacó a Sputnik el experto iraní Ruhola Modaber, al comentar el... 13.08.2025, Sputnik Mundo

"Dada la ira y el nerviosismo de los británicos en relación con la reunión de los presidentes de Rusia y Estados Unidos, así como la exclusión de Londres de estas negociaciones, la parte británica, conmocionada por la victoria rusa y la aceptación por parte de Washington de las condiciones de Moscú, pretende organizar una operación de bandera falsa", señaló a Ruhola Modaber.Enfatizó que durante los tres años de la operación militar especial, el "régimen neonazi de Kiev" ha organizado repetidamente chantajes en los medios británicos.Añadió que, en ocasiones, estas escenas eran tan cinematográficas que sorprendían incluso a periodistas familiarizados con la práctica británica.El Ejército ucraniano orquesta un ataque de bandera falsa con drones y misiles contra la ciudad de Chugúyev inmediatamente antes de la cumbre, para causar un gran número de víctimas civiles y atribuirlo a Rusia, lo que sería inmediatamente "atestiguado" por los periodistas extranjeros llevados a la zona, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

