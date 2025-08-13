https://noticiaslatam.lat/20250813/fuerzas-rusas-liberan-2-localidades-y-abaten-casi-1400-soldados-ucranianos-en-el-ultimo-dia-1165433922.html

Fuerzas rusas liberan 2 localidades y abaten casi 1.400 soldados ucranianos en el último día

Fuerzas rusas liberan 2 localidades y abaten casi 1.400 soldados ucranianos en el último día

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Suvórovo y Nikanórovka, en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa... 13.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-13T17:54+0000

2025-08-13T17:54+0000

2025-08-13T18:02+0000

defensa

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0d/1165433229_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a295711306835b5cb3f9e462a105a955.jpg

En cuanto a las bajas militares ucranianas, el mismo grupo eliminó más de 385 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania. A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 255 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 280 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 170 militares.En un día, las tropas rusas alcanzaron un tanque, un vehículo blindado de transporte de tropas M113 y dos obuses M198 de fabricación estadounidense, un vehículo blindado Senator de producción canadiense, al igual que dos obuses Krab polacos.Además, fuerzas rusas asestaron golpes contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 136 zonas.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó cuatro proyectiles del sistema Himars, nueve bombas guiadas y derribó 240 drones en las últimas 24 horas, agregan desde el ministerio.

https://noticiaslatam.lat/20250813/conmocionados-por-la-victoria-rusa-quien-esta-ayudando-a-kiev-a-organizar-una-operacion-de-bandera-1165432199.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa