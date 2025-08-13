https://noticiaslatam.lat/20250813/fuerzas-rusas-liberan-2-localidades-y-abaten-casi-1400-soldados-ucranianos-en-el-ultimo-dia-1165433922.html
Fuerzas rusas liberan 2 localidades y abaten casi 1.400 soldados ucranianos en el último día
Fuerzas rusas liberan 2 localidades y abaten casi 1.400 soldados ucranianos en el último día
Sputnik Mundo
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Suvórovo y Nikanórovka, en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa... 13.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-13T17:54+0000
2025-08-13T17:54+0000
2025-08-13T18:02+0000
defensa
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0d/1165433229_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a295711306835b5cb3f9e462a105a955.jpg
En cuanto a las bajas militares ucranianas, el mismo grupo eliminó más de 385 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania. A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 255 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 280 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 170 militares.En un día, las tropas rusas alcanzaron un tanque, un vehículo blindado de transporte de tropas M113 y dos obuses M198 de fabricación estadounidense, un vehículo blindado Senator de producción canadiense, al igual que dos obuses Krab polacos.Además, fuerzas rusas asestaron golpes contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 136 zonas.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó cuatro proyectiles del sistema Himars, nueve bombas guiadas y derribó 240 drones en las últimas 24 horas, agregan desde el ministerio.
https://noticiaslatam.lat/20250813/conmocionados-por-la-victoria-rusa-quien-esta-ayudando-a-kiev-a-organizar-una-operacion-de-bandera-1165432199.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0d/1165433229_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_83db4238dafe747d18a5bff0a08ca474.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Fuerzas rusas liberan 2 localidades y abaten casi 1.400 soldados ucranianos en el último día
17:54 GMT 13.08.2025 (actualizado: 18:02 GMT 13.08.2025)
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Suvórovo y Nikanórovka, en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, en una jornada, Ucrania perdió unos 1.375 militares, agregan desde el ente castrense.
"Las unidades del grupo de fuerzas ruso Centro liberaron los asentamientos de Suvórovo y Nikanórovka, ubicados en la región de Donetsk en combates decisivos", señala el informe diario del organismo.
En cuanto a las bajas militares ucranianas, el mismo grupo eliminó más de 385 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 255 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 280 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 65 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 170 militares.
En un día, las tropas rusas alcanzaron un tanque, un vehículo blindado de transporte de tropas M113 y dos obuses M198 de fabricación estadounidense, un vehículo blindado Senator de producción canadiense, al igual que dos obuses Krab polacos.
Además, fuerzas rusas asestaron golpes contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 136 zonas.
La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó cuatro proyectiles del sistema Himars, nueve bombas guiadas y derribó 240 drones en las últimas 24 horas, agregan desde el ministerio.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 665 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 76.916 drones, 625 sistemas de misiles antiaéreos, 24.559 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.585 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 28.456 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 39.598 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.