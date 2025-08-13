https://noticiaslatam.lat/20250813/el-caso-del-aceite-de-soya-refleja-la-resiliencia-comercial-de-china-en-medio-de-turbulencia-global-1165385253.html

El caso del aceite de soya refleja la resiliencia comercial de China en medio de la turbulencia global

El caso del aceite de soya refleja la resiliencia comercial de China en medio de la turbulencia global

Pekín está reformulando su comercio de soya, señala el 'Global Times', al incrementar las exportaciones de aceite de esta semilla y probando con entregas de...

En comparación con las colosales importaciones de soya china, el país que compra el mayor volumen de dicho alimento en todo el mundo, los números de exportación de aceite y harina de Argentina son relativamente pequeños, pero tienen un gran peso simbólico y estratégico, apunta el diario. En el primer semestre de 2025, las exportaciones chinas de aceite de soya alcanzaron las 139.000 toneladas, superando las exportaciones totales de 2023 y 2024. Además, los comerciantes chinos han realizado recientemente múltiples compras de harina de soya argentina, con un lote de 30.000 toneladas en el último lote, lo que eleva el total a 90.000 toneladas en adquisiciones recientes, según informes de medios chinos.En ese sentido, el GT afirma que si bien China seguirá importando soya de EEUU, sus decisiones autónomas en cuestiones comerciales serán "cada vez más evidentes".Al respecto, la nota señala que, para Pekín, diversificar las fuentes de importación es una medida necesaria para garantizar la estabilidad de las importaciones de soya. Datos aduaneros citados por el medio reflejan que, en 2024, China importó un total de 105 millones de toneladas de esta planta. La originaria de Brasil representó alrededor del 71% de las importaciones, mientras que la estadounidense fue de cerca de 21%. Además, las importaciones de soya argentina alcanzaron los 4,1 millones de toneladas, duplicándose con respecto a 2023. Este cambio, añade el artículo, no solo se debió al ajuste de la cadena de suministro de la planta de China, sino también a la incertidumbre del mercado global provocada por los aranceles de EEUU, creando así un entorno comercial bilateral complejo e inestable. "China necesita un suministro estable de soya para proteger el sustento de la población y el desarrollo industrial, mientras que Estados Unidos depende del mercado chino para absorber su producción de soya y obtener beneficios económicos. La relación comercial entre ambos países es interdependiente, con intereses económicos estrechamente entrelazados", explica la nota.

