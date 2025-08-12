Mundo
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20250812/tesoros-de-otras-civilizaciones-por-que-londres-no-devuelve-las-piezas-robadas-durante-la-epoca-1165401505.html
Tesoros de otras civilizaciones: ¿Por qué Londres no devuelve las piezas robadas durante la época colonial?
Tesoros de otras civilizaciones: ¿Por qué Londres no devuelve las piezas robadas durante la época colonial?
Sputnik Mundo
El debate sobre la devolución de los objetos saqueados durante la época colonial británica es uno de los temas más polémicos en el mundo del patrimonio... 12.08.2025
Sputnik te muestra qué países están intentando recuperar sus artefactos y qué argumentos da el Reino Unido para no devolverlos.
Tesoros de otras civilizaciones: ¿Por qué Londres no devuelve las piezas robadas durante la época colonial?

16:39 GMT 12.08.2025
El debate sobre la devolución de los objetos saqueados durante la época colonial británica es uno de los temas más polémicos en el mundo del patrimonio cultural. En el centro del debate se encuentra el Museo Británico, que contiene 8 millones de piezas.
Sputnik te muestra qué países están intentando recuperar sus artefactos y qué argumentos da el Reino Unido para no devolverlos.
