Rusia registra más de 1.400 bajas militares ucranianas en un día de combates
Rusia registra más de 1.400 bajas militares ucranianas en un día de combates
Sputnik Mundo
12.08.2025
De acuerdo con el organismo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó más de 365 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 215 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió más de 265 soldados ucranianos y el grupo Este más de 270 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 125 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 175 militares.Las fuerzas rusas asestaron golpes contra una empresa militar, talleres de producción y almacenes de drones de largo alcance, depósitos de municiones, un centro de entrenamiento de las unidades de las FFAA de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 142 zonas.Asimismo, las tropas rusas alcanzaron un tanque, seis vehículos blindados, incluidos dos Snatch de fabricación británica, al igual que 20 piezas de artillería, entre ellas dos obuses M777 estadounidenses.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron unos 1.415 militares en la última jornada de combates, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Asimismo, la defensa antiaérea rusa interceptó seis bombas guiadas y derribó 179 aeronaves no tripuladas, agregan desde la entidad castrense.
De acuerdo con el organismo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó más de 365 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 215 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió más de 265 soldados ucranianos y el grupo Este más de 270 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 125 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 175 militares.
Las fuerzas rusas asestaron golpes contra una empresa militar, talleres de producción y almacenes de drones de largo alcance, depósitos de municiones, un centro de entrenamiento de las unidades de las FFAA de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 142 zonas.
Asimismo, las tropas rusas alcanzaron un tanque, seis vehículos blindados, incluidos dos Snatch de fabricación británica, al igual que 20 piezas de artillería, entre ellas dos obuses M777 estadounidenses.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 665 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 76.676 drones, 625 sistemas de misiles antiaéreos, 24.546 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.585 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 28.426 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 39.561 vehículos militares especiales.