Rusia registra más de 1.400 bajas militares ucranianas en un día de combates

Las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron unos 1.415 militares en la última jornada de combates, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Asimismo, la... 12.08.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con el organismo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó más de 365 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 215 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió más de 265 soldados ucranianos y el grupo Este más de 270 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 125 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó más de 175 militares.Las fuerzas rusas asestaron golpes contra una empresa militar, talleres de producción y almacenes de drones de largo alcance, depósitos de municiones, un centro de entrenamiento de las unidades de las FFAA de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 142 zonas.Asimismo, las tropas rusas alcanzaron un tanque, seis vehículos blindados, incluidos dos Snatch de fabricación británica, al igual que 20 piezas de artillería, entre ellas dos obuses M777 estadounidenses.

