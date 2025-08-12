https://noticiaslatam.lat/20250812/logro-significante-putin-destaca-la-reduccion-de-la-inflacion-en-rusia-1165406794.html

"Logro significante": Putin destaca la reducción de la inflación en Rusia

"Logro significante": Putin destaca la reducción de la inflación en Rusia

Sputnik Mundo

La inflación anual en Rusia continúa desacelerándose, lo que representa un logro significativo, destacó el presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión... 12.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-12T15:15+0000

2025-08-12T15:15+0000

2025-08-12T15:37+0000

economía

rusia

inflación

📈 mercados y finanzas

banco central de rusia

vladímir putin

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0c/1165406632_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_a31df90bf2084c9762417b5b975474e3.jpg

Agregó que para finales de año, conforme a las proyecciones del Banco de Rusia, la inflación podría situarse entre el 6% y el 7%, siendo esta cifra inferior a las estimaciones anteriores.También destacó una dinámica positiva en el mercado laboral del país euroasiático, indicando que se perciben señales de reducción en la escasez de personal.Mientras tanto, el Gabinete de ministros ruso ha comenzado a preparar el presupuesto federal, orientado a resolver tareas estratégicas, informó Putin. En su elaboración se tomará en cuenta la situación en los mercados globales, añadió.El 19 de julio, el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia mantuvo sin cambios el pronóstico de inflación para 2025, del 7,6%, sin descartar el ajuste de este índice hasta un nivel inferior al 7%.En junio, la agencia estadounidense Bloomberg escribió que el Banco Central de Rusia triunfa en la lucha contra la inflación. El crecimiento mensual de los precios en el país se ralentizó significativamente en junio, lo que supone un "primer signo significativo" del éxito de la política del organismo, destacó el medio.

https://noticiaslatam.lat/20250721/rusia-nunca-ha-estado-cerrada-a-las-inversiones-extranjeras-1164667195.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, inflación, 📈 mercados y finanzas, banco central de rusia, vladímir putin