Kiev cede el control de otra localidad y pierde hasta 1.335 soldados en una jornada de combates

Kiev cede el control de otra localidad y pierde hasta 1.335 soldados en una jornada de combates

Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Lunachárskoye, en la república popular de Donetsk, así como destruyeron equipos militares de EEUU, el Reino Unido...

De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 410 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 225 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 200 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 255 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 75 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 170 militares.Las tropas rusas alcanzaron dos vehículos blindados MaxxPro, un vehículo blindado de transporte de tropas M113, todos ellos de fabricación estadounidense, un vehículo blindado Snatch británico, al igual que un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple RAK-SA-12 de producción croata y una estación radar RADA RPS-42 fabricada en Israel.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó siete proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 312 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

