Kiev cede el control de otra localidad y pierde hasta 1.335 soldados en una jornada de combates
Kiev cede el control de otra localidad y pierde hasta 1.335 soldados en una jornada de combates
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Lunachárskoye, en la república popular de Donetsk, así como destruyeron equipos militares de EEUU, el Reino Unido... 11.08.2025
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 410 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 225 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 200 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 255 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 75 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 170 militares.Las tropas rusas alcanzaron dos vehículos blindados MaxxPro, un vehículo blindado de transporte de tropas M113, todos ellos de fabricación estadounidense, un vehículo blindado Snatch británico, al igual que un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple RAK-SA-12 de producción croata y una estación radar RADA RPS-42 fabricada en Israel.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó siete proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 312 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Lunachárskoye, en la república popular de Donetsk, así como destruyeron equipos militares de EEUU, el Reino Unido, Croacia e Israel en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Kiev perdió hasta 1.335 militares en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con la Defensa rusa, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 410 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 225 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 200 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 255 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 75 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 170 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones, depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 140 zonas", declaran desde el organismo castrense.
Las tropas rusas alcanzaron dos vehículos blindados MaxxPro, un vehículo blindado de transporte de tropas M113, todos ellos de fabricación estadounidense, un vehículo blindado Snatch británico, al igual que un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple RAK-SA-12 de producción croata y una estación radar RADA RPS-42 fabricada en Israel.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó siete proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 312 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 665 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 76.497 drones, 625 sistemas de misiles antiaéreos, 24.539 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.585 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 28.387 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 39.500 vehículos militares especiales.
