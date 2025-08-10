https://noticiaslatam.lat/20250810/parlamento-venezolano-rechaza-las-absurdas-acciones-de-la-fiscalia-de-eeuu-contra-maduro-1165335610.html

Parlamento venezolano rechaza las "absurdas" acciones de la Fiscalía de EEUU contra Maduro

Parlamento venezolano rechaza las "absurdas" acciones de la Fiscalía de EEUU contra Maduro

Sputnik Mundo

La Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento unicameral) rechazó el anuncio de EEUU de ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares por información que... 10.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-10T09:30+0000

2025-08-10T09:30+0000

2025-08-10T09:30+0000

américa latina

nicolás maduro

eeuu

venezuela

chevron

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/1e/1160147178_0:85:1080:693_1920x0_80_0_0_511ba57d406cbedacc2b3471435808fe.jpg

"Rechazamos las absurdas y desesperadas acciones anunciadas por la Fiscalía de EEUU, a todas luces ilegales y sin ningún tipo de asidero real más allá del intento de agresión delirante contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros", señala el comunicado difundido por el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez. Asimismo, el organismo legislativo denunció que esta acción evidencia los nuevos intentos de EEUU por repetir "viejas fórmulas de injerencia grosera y amenazas inútiles" para desestabilizar la paz, tranquilidad y la consolidación de la nación caribeña. La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, anunció en días pasados un aumento de hasta 50 millones de dólares para la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, a quien acusó de usar organizaciones criminales para introducir drogas letales y violencia en la nación norteamericana. El Gobierno de EEUU ya había ofrecido anteriormente una recompensa de 25 millones de dólares para el arresto del mandatario. Al respecto, el parlamento expresó su respaldo al mandatario y consideró que el país mantiene su estabilidad económica. "Venezuela es hoy por hoy el país más seguro y con la economía que más ha crecido en el continente. Quizás, lo que no perdonan estos heraldos del trasnochado imperio ha sido nuestra indeclinable defensa de la soberanía, la independencia y la paz para todas y todos", indica el comunicado. El incremento de la recompensa se da luego que Washington y Caracas alcanzaran recientemente un acuerdo de intercambio de presos, mediante el cual fueron liberados los 252 migrantes venezolanos detenidos en una cárcel de El Salvador y 10 estadounidenses arrestados en la nación sudamericana. Además, EEUU otorgó una licencia a la petrolera Chevron para continuar sus operaciones en el país caribeño.

https://noticiaslatam.lat/20250808/nuevo-acto-de-agresion-cuba-condena-la-recompensa-de-eeuu-por-informacion-para-arrestar-a-maduro-1165279016.html

eeuu

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

nicolás maduro, eeuu, venezuela, chevron, política