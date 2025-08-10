Mundo
Parlamento venezolano rechaza las "absurdas" acciones de la Fiscalía de EEUU contra Maduro
10.08.2025
"Rechazamos las absurdas y desesperadas acciones anunciadas por la Fiscalía de EEUU, a todas luces ilegales y sin ningún tipo de asidero real más allá del intento de agresión delirante contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros", señala el comunicado difundido por el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez. Asimismo, el organismo legislativo denunció que esta acción evidencia los nuevos intentos de EEUU por repetir "viejas fórmulas de injerencia grosera y amenazas inútiles" para desestabilizar la paz, tranquilidad y la consolidación de la nación caribeña. La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, anunció en días pasados un aumento de hasta 50 millones de dólares para la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, a quien acusó de usar organizaciones criminales para introducir drogas letales y violencia en la nación norteamericana. El Gobierno de EEUU ya había ofrecido anteriormente una recompensa de 25 millones de dólares para el arresto del mandatario. Al respecto, el parlamento expresó su respaldo al mandatario y consideró que el país mantiene su estabilidad económica. "Venezuela es hoy por hoy el país más seguro y con la economía que más ha crecido en el continente. Quizás, lo que no perdonan estos heraldos del trasnochado imperio ha sido nuestra indeclinable defensa de la soberanía, la independencia y la paz para todas y todos", indica el comunicado. El incremento de la recompensa se da luego que Washington y Caracas alcanzaran recientemente un acuerdo de intercambio de presos, mediante el cual fueron liberados los 252 migrantes venezolanos detenidos en una cárcel de El Salvador y 10 estadounidenses arrestados en la nación sudamericana. Además, EEUU otorgó una licencia a la petrolera Chevron para continuar sus operaciones en el país caribeño.
09:30 GMT 10.08.2025
© Foto : Portal web de la Asamblea Nacional de VenezuelaAsamblea Nacional de Venezuela
Asamblea Nacional de Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 10.08.2025
© Foto : Portal web de la Asamblea Nacional de Venezuela
La Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento unicameral) rechazó el anuncio de EEUU de ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente Nicolás Maduro.
"Rechazamos las absurdas y desesperadas acciones anunciadas por la Fiscalía de EEUU, a todas luces ilegales y sin ningún tipo de asidero real más allá del intento de agresión delirante contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros", señala el comunicado difundido por el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez.
Asimismo, el organismo legislativo denunció que esta acción evidencia los nuevos intentos de EEUU por repetir "viejas fórmulas de injerencia grosera y amenazas inútiles" para desestabilizar la paz, tranquilidad y la consolidación de la nación caribeña.

"Estas operaciones no buscan otro propósito que nuevamente alentar a los grupos extremistas en el país y la región para que retomen la violencia, que ha sido derrotada en toda la línea por nuestro Gobierno y pueblo", destaca el texto

La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, anunció en días pasados un aumento de hasta 50 millones de dólares para la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, a quien acusó de usar organizaciones criminales para introducir drogas letales y violencia en la nación norteamericana.
El Gobierno de EEUU ya había ofrecido anteriormente una recompensa de 25 millones de dólares para el arresto del mandatario. Al respecto, el parlamento expresó su respaldo al mandatario y consideró que el país mantiene su estabilidad económica.
Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel - Sputnik Mundo, 1920, 08.08.2025
América Latina
"Nuevo acto de agresión": Cuba condena la recompensa de EEUU por información para arrestar a Maduro
8 de agosto, 18:02 GMT
"Venezuela es hoy por hoy el país más seguro y con la economía que más ha crecido en el continente. Quizás, lo que no perdonan estos heraldos del trasnochado imperio ha sido nuestra indeclinable defensa de la soberanía, la independencia y la paz para todas y todos", indica el comunicado.
El incremento de la recompensa se da luego que Washington y Caracas alcanzaran recientemente un acuerdo de intercambio de presos, mediante el cual fueron liberados los 252 migrantes venezolanos detenidos en una cárcel de El Salvador y 10 estadounidenses arrestados en la nación sudamericana.
Además, EEUU otorgó una licencia a la petrolera Chevron para continuar sus operaciones en el país caribeño.
