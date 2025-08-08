https://noticiaslatam.lat/20250808/nuevo-acto-de-agresion-cuba-condena-la-recompensa-de-eeuu-por-informacion-para-arrestar-a-maduro-1165279016.html

"Nuevo acto de agresión": Cuba condena la recompensa de EEUU por información para arrestar a Maduro

"Nuevo acto de agresión": Cuba condena la recompensa de EEUU por información para arrestar a Maduro

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, cuestionó la "autoridad legal y moral" del Gobierno de EEUU para ofrecer una recompensa que conduzca al arresto del

américa latina

cuba

eeuu

venezuela

nicolás maduro

La fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, anunció con anterioridad una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro, a quien acusó de usar organizaciones criminales para introducir drogas letales y violencia en la nación norteamericana.El canciller de Venezuela, Yván Gil, calificó de "patética" la recompensa ofrecida por Washington, la cual consideró una "desesperada distracción" por parte de Bondi, y una "burda operación de propaganda política".

cuba

eeuu

venezuela

