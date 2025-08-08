"Nuevo acto de agresión": Cuba condena la recompensa de EEUU por información para arrestar a Maduro

https://noticiaslatam.lat/20250808/nuevo-acto-de-agresion-cuba-condena-la-recompensa-de-eeuu-por-informacion-para-arrestar-a-maduro-1165279016.html
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, cuestionó la "autoridad legal y moral" del Gobierno de EEUU para ofrecer una recompensa que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, iniciativa que calificó de "fraudulenta".
"Condenamos fraudulenta recompensa anunciada por Gobierno de EEUU contra el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, que constituye un nuevo acto de agresión contra esa hermana nación. Gobierno de EEUU carece de autoridad legal y moral para semejante medida", escribió Rodríguez en la red social X.
La fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, anunció con anterioridad una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro, a quien acusó de usar organizaciones criminales para introducir drogas letales y violencia en la nación norteamericana.
El canciller de Venezuela, Yván Gil, calificó de "patética" la recompensa
ofrecida por Washington, la cual consideró una "desesperada distracción" por parte de Bondi, y una "burda operación de propaganda política".