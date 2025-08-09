Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20250809/seis-de-cada-10-mexicanos-eligen-cuidar-sus-finanzas-para-enfrentar-la-inflacion-1165282172.html
Seis de cada 10 mexicanos eligen cuidar sus finanzas para enfrentar la inflación
Seis de cada 10 mexicanos eligen cuidar sus finanzas para enfrentar la inflación
Sputnik Mundo
Ante los temores de una recesión y los pronósticos de un crecimiento económico moderado, el 60% de los mexicanos está economizando sus gastos, de acuerdo con... 09.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-09T06:02+0000
2025-08-09T06:02+0000
economía
📈 mercados y finanzas
méxico
inflación
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/08/1165283357_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_1f17759f8122205d99b9bf5683729f13.jpg
El estudio detalla que las familias están buscando cada vez más formas de ahorrar, por lo que ajustan sus compras y optan por productos más económicos, así como marcas que ofrezcan mayor valor y precios competitivos. De esa manera, el 57% de las personas consultadas dijo que compra productos de marcas más económicas, mientras que el 35% está planeando cambiar el volumen, la cantidad o el tamaño de sus compras de productos básicos o de alta rotación. Esto sin sacrificar la calidad. Los especialistas de Kantar señalan que los consumidores no solo son más exigentes, sino más racionales a la hora de adquirir un producto. Esto quiere decir que hacen compras "más inteligentes", planificadas y convenientes. En ese contexto, el país latinoamericano está experimentando el crecimiento de las tiendas de descuento (hard discount), que continúan ganando terreno frente a las grandes cadenas de retail. Según el sondeo, entre 2023 y 2025, los establecimientos de hard discount han aumentado 19%. Además, las marcas genéricas o propias son cada vez más elegidas por los consumidores, con un alcance de 97%. Incluso, indica la firma, los consumidores no solo las compran más, sino que están dispuestos a gastar más en ellas. Lo anterior debido a que ofrecen precios entre un 10% y 30% inferiores al promedio o a las marcas líderes. Además de mayor disponibilidad en las tiendas y mayor variedad, tanto en sabores, empaques, presentaciones y funcionalidades. Así, las marcas propias o nacionales ahora operan como las marcas regulares o mejor posicionadas en el mercado, además de que están teniendo un impacto mayor en las decisiones de compra de los consumidores mexicanos. En medio la guerra arancelaria que Washington le declaró a varias naciones, Kantar destaca que más de la mitad (52%) de los mexicanos aumentarán el consumo de productos y marcas hechas en el país.
https://noticiaslatam.lat/20241112/gobierno-de-mexico-ratifica-con-empresarios-el-acuerdo-contra-la-inflacion-1158983657.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/08/1165283357_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_ee8a197d825cede646754b2412982a6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
📈 mercados y finanzas, méxico, inflación
📈 mercados y finanzas, méxico, inflación

Seis de cada 10 mexicanos eligen cuidar sus finanzas para enfrentar la inflación

06:02 GMT 09.08.2025
© AP Photo / Marco UgarteCompradores mexicanos en un supermercado capitalino (imagen ilustrativa)
Compradores mexicanos en un supermercado capitalino (imagen ilustrativa) - Sputnik Mundo, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Marco Ugarte
Síguenos en
Ante los temores de una recesión y los pronósticos de un crecimiento económico moderado, el 60% de los mexicanos está economizando sus gastos, de acuerdo con un estudio reciente de la consultora Kantar, especializada en investigación de mercados.
"La confianza del consumidor en México enfrenta un periodo delicado, producto de la inflación persistente, un menor crecimiento económico y presiones externas. Debido a esto, se está reconfigurando el comportamiento de compra de los mexicanos", destaca la firma.
El estudio detalla que las familias están buscando cada vez más formas de ahorrar, por lo que ajustan sus compras y optan por productos más económicos, así como marcas que ofrezcan mayor valor y precios competitivos.
De esa manera, el 57% de las personas consultadas dijo que compra productos de marcas más económicas, mientras que el 35% está planeando cambiar el volumen, la cantidad o el tamaño de sus compras de productos básicos o de alta rotación. Esto sin sacrificar la calidad.
Los especialistas de Kantar señalan que los consumidores no solo son más exigentes, sino más racionales a la hora de adquirir un producto. Esto quiere decir que hacen compras "más inteligentes", planificadas y convenientes.
En ese contexto, el país latinoamericano está experimentando el crecimiento de las tiendas de descuento (hard discount), que continúan ganando terreno frente a las grandes cadenas de retail.
Gobierno de México firma con empresarios acuerdo contra la inflación - Sputnik Mundo, 1920, 12.11.2024
América Latina
El Gobierno de México ratifica con empresarios el acuerdo contra la inflación
12 de noviembre 2024, 23:27 GMT
Según el sondeo, entre 2023 y 2025, los establecimientos de hard discount han aumentado 19%. Además, las marcas genéricas o propias son cada vez más elegidas por los consumidores, con un alcance de 97%. Incluso, indica la firma, los consumidores no solo las compran más, sino que están dispuestos a gastar más en ellas.
Lo anterior debido a que ofrecen precios entre un 10% y 30% inferiores al promedio o a las marcas líderes. Además de mayor disponibilidad en las tiendas y mayor variedad, tanto en sabores, empaques, presentaciones y funcionalidades.
Así, las marcas propias o nacionales ahora operan como las marcas regulares o mejor posicionadas en el mercado, además de que están teniendo un impacto mayor en las decisiones de compra de los consumidores mexicanos.
En medio la guerra arancelaria que Washington le declaró a varias naciones, Kantar destaca que más de la mitad (52%) de los mexicanos aumentarán el consumo de productos y marcas hechas en el país.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала