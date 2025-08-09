https://noticiaslatam.lat/20250809/seis-de-cada-10-mexicanos-eligen-cuidar-sus-finanzas-para-enfrentar-la-inflacion-1165282172.html

Seis de cada 10 mexicanos eligen cuidar sus finanzas para enfrentar la inflación

Seis de cada 10 mexicanos eligen cuidar sus finanzas para enfrentar la inflación

Ante los temores de una recesión y los pronósticos de un crecimiento económico moderado, el 60% de los mexicanos está economizando sus gastos

El estudio detalla que las familias están buscando cada vez más formas de ahorrar, por lo que ajustan sus compras y optan por productos más económicos, así como marcas que ofrezcan mayor valor y precios competitivos. De esa manera, el 57% de las personas consultadas dijo que compra productos de marcas más económicas, mientras que el 35% está planeando cambiar el volumen, la cantidad o el tamaño de sus compras de productos básicos o de alta rotación. Esto sin sacrificar la calidad. Los especialistas de Kantar señalan que los consumidores no solo son más exigentes, sino más racionales a la hora de adquirir un producto. Esto quiere decir que hacen compras "más inteligentes", planificadas y convenientes. En ese contexto, el país latinoamericano está experimentando el crecimiento de las tiendas de descuento (hard discount), que continúan ganando terreno frente a las grandes cadenas de retail. Según el sondeo, entre 2023 y 2025, los establecimientos de hard discount han aumentado 19%. Además, las marcas genéricas o propias son cada vez más elegidas por los consumidores, con un alcance de 97%. Incluso, indica la firma, los consumidores no solo las compran más, sino que están dispuestos a gastar más en ellas. Lo anterior debido a que ofrecen precios entre un 10% y 30% inferiores al promedio o a las marcas líderes. Además de mayor disponibilidad en las tiendas y mayor variedad, tanto en sabores, empaques, presentaciones y funcionalidades. Así, las marcas propias o nacionales ahora operan como las marcas regulares o mejor posicionadas en el mercado, además de que están teniendo un impacto mayor en las decisiones de compra de los consumidores mexicanos. En medio la guerra arancelaria que Washington le declaró a varias naciones, Kantar destaca que más de la mitad (52%) de los mexicanos aumentarán el consumo de productos y marcas hechas en el país.

méxico

