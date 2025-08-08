Un paso más para la integración de la Amazonía: Brasil y Bolivia tendrán un puente binacional

En un comunicado de prensa, la Gobernación de Beni afirmó que la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Bolivia marcará un reencuentro con la Amazonia, gracias al trabajo bilateral que han gestionado ambas naciones.El anuncio de la construcción de la obra se realizó a través de una carta oficial de la Cancillería de Brasil dirigida al gobernador de Beni, Alejandro Unzueta, para invitarlo al acto de firma para el inicio de las obras de construcción del puente.Dicho acto se llevará a cabo este 8 de agosto en la ciudad de Porto Velho, capital de Rondonia, detalla la misiva."Este logro no es fruto de la casualidad, sino del trabajo constante, firme y silencioso del gobernado Alejando Unzueta, quien supo interpretar el sentir profundo del pueblo beniano y lo convirtió en gestión efectiva", señaló la Gobernación de Beni.Por su parte, el gobernador Unzueta destacó que este "sueño del Puente Binacional" se ha impulsado desde hace 120 años y ayudará al desarrollo económico de la región.Según el comunicado, el puente será un "nexo natural y estratégico" que será construido sobre el río Mamoré, y unirá en específico a la localidad boliviana de Guayaramerín y la brasileña de Guajará-Mirim.Las obras de construcción serán ejecutadas por el Gobierno brasileño, con apoyo de instancias bilaterales para conectar estratégicas en la Amazonia.
