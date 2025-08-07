https://noticiaslatam.lat/20250807/bolivia-celebra-su-bicentenario-a-solo-dias-de-sus-elecciones-generales--video-1165223967.html

Bolivia celebra su bicentenario a solo días de sus elecciones generales | Video

Bolivia celebra su bicentenario a solo días de sus elecciones generales | Video

Sputnik Mundo

Bolivia finalmente celebra el bicentenario de su fundación, una festividad preparada durante años, en la cual, de manera inevitable, se metió la campaña... 07.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-07T03:05+0000

2025-08-07T03:05+0000

2025-08-07T06:26+0000

américa latina

política

luis arce

andrónico rodríguez

la paz

bolivia

elecciones presidenciales en bolivia (2025)

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/07/1165222911_0:1131:1536:1995_1920x0_80_0_0_cbc4f039894def8e24358efbbfc967d2.jpg

Los actos se destacaron por su sobriedad; no contaron con participantes internacionales de primera línea, a excepción de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Este es un indicio de que el vecindario latinoamericano no tiene la unidad de una década atrás, cuando campeaban los gobiernos progresistas en la mayoría de los países circundantes.Las actividades oficiales en el departamento de Chuquisaca iniciaron en los primeros días de agosto, cuando el mandatario boliviano se instaló para inaugurar decenas de obras en el tramo final de su mandato, que concluirá en noviembre. Arce permanecerá en Sucre también el 7 de agosto, cuando un gran desfile militar y de guerreros de pueblos originarios atravesará la ciudad que, junto a La Paz, conforman las dos capitales del país.En la plaza 25 de Mayo y alrededores se desarrollaron los actos centrales, de los cuales participaron militares, representantes de organizaciones sociales, políticos de diferentes partidos y funcionarios del Órgano Ejecutivo.Los problemas sociales de los últimos meses, generados sobre todo por las protestas de los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), podrían explicar que la céntrica plaza estuviera cerrada para el acceso de la población, al menos que se contara con acreditación. Sin ir más lejos, en 2024 la celebración incluyó la quema de una gran q'oa —ofrenda a la Pachamama— en este mismo espacio, con la participación de cientos de personas.La sesión de honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la Casa de la Libertad fue solamente transmitida por medios gubernamentales. Entre los asistentes estaban los candidatos a la Presidencia Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga. Ambos punteros en las últimas encuestas, con alrededor del 20% de intención de voto.Junto a Arce y el vicepresidente, David Choquehuanca, estaba el líder del Senado, Andrónico Rodríguez, candidato presidencial por Alianza Popular y el mejor posicionado del bloque de izquierda en las encuestas.Rodríguez, surgido en la política de la mano de Morales, se alejó de él y también del Gobierno actual para crear su propio proyecto político.Al finalizar el acto, los tres candidatos en la Casa de la Libertad criticaron el discurso del mandatario boliviano.El clima en la plazaSputnik conversó con algunas de las asistentes a los eventos oficiales, realizados a solo unos días de las elecciones generales."Es un momento para reflexionar sobre aciertos, sobre errores, desafíos que tenemos hacia el futuro, y sobre la necesidad de volver a mirarnos, de reconocernos como bolivianas y bolivianos, en nuestras semejanzas y en nuestras diferencias", dijo la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.En la plaza 25 de Mayo también estaba la embajadora de Colombia en el país, Elizabeth García Carrillo. En diálogo con Sputnik, reflexionó: "Estos 200 años de Bolivia nos hacen recordar a todos los países y gobiernos progresistas que hay esperanza de seguir adelante, hay la necesidad de seguir hermanándonos como humanidad".La embajadora también compartió su sensación sobre las elecciones del 17 de agosto: "Hay que confiar en la sabiduría de los pueblos. No hay posibilidad de retroceder ante tantos avances que hemos tenido".En este aspecto, "las manos de los pueblos y la sabiduría del dolor, de no querer repetir una historia de muchísimo dolor y desesperanzas, nos dan la posibilidad de tener elecciones en paz. Vale la pena valorar la democracia que Bolivia sigue respetando y manteniendo en su corazón".La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, también dio sus comentarios sobre el esperado bicentenario."Hemos superado los momentos complicados junto al pueblo boliviano y la clase trabajadora, organizaciones sindicales, de mujeres valientes que han participado en la construcción de nuestra Bolivia", puntualizó."Hoy nos tiene que unir nuestro Estado Plurinacional, nos tiene que llenar el patriotismo para trabajar en beneficio de nuestra población. Dejemos de lado en esta circunstancia las diferencias político-partidarias. Ya tenemos un proceso eleccionario en días más", aseveró. Mensaje presidencialEn su mensaje, el presidente Arce se concentró en los logros de su gestión y cómo el actual proceso político engrana en la historia boliviana hacia un mejor futuro."Es cierto que atravesamos dificultades, escasez de combustibles, presión sobre las divisas y especulación de precios de algunos productos. Pero deben estar seguros de que son coyunturales y no reflejan debilidad, sino el esfuerzo que implica la transformación del país", dijo Arce en Sucre.El presidente recordó que desde hace dos años rige un bloqueo en la Asamblea Legislativa, la cual impide el ingreso de dólares por créditos internacionales, entre otros puntos. En este sentido, el presidente destacó que pese a las trabas, el país "sigue creciendo". Y mencionó que en su gestión se ejecutaron más de 60.000 obras en las áreas de educación, salud, en integración vial, infraestructura, desarrollo rural y productivo, entre otros.Arce resaltó el trabajo de su Gobierno para integrar al país en espacios de intercambio internacional. En este sentido, consideró que "el legado más poderoso que dejamos es el inicio de la industrialización como camino irreversible hacia nuestra independencia económica".

https://noticiaslatam.lat/20250806/1165209211.html

https://noticiaslatam.lat/20250801/la-coyuntura-en-bolivia-es-muy-dificil-para-un-triunfo-de-la-izquierda-nacional-popular-1165043510.html

https://noticiaslatam.lat/20250718/1164544510.html

la paz

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

política, luis arce, andrónico rodríguez, la paz, bolivia, elecciones presidenciales en bolivia (2025), 💬 opinión y análisis