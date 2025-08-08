Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250808/el-seria-el-favorito-de-trump-para-encabezar-la-reserva-federal-1165256511.html
Él sería el favorito de Trump para encabezar la Reserva Federal
Él sería el favorito de Trump para encabezar la Reserva Federal
Sputnik Mundo
El gobernador de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Christopher Waller, podría convertirse en el principal candidato para suceder a Jerome Powell al... 08.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-08T07:30+0000
2025-08-08T07:30+0000
internacional
eeuu
donald trump
fed
reserva federal de eeuu
jerome powell
casa blanca
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/08/1165257234_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_5279551915a94d22b3b4d8ca994beca6.jpg
En medio de las tensiones entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder de la Fed, Jerome Powell, quien se ha negado a recortar las tasas de interés, el medio especializado en finanzas dio a conocer que miembros del equipo del republicano "quedaron impresionados" con Waller después de reunirse con él. Por ahora, el miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed no se ha encontrado con Donald Trump. Mientras que un portavoz de la institución se negó a hacer comentarios. Y agregó: "Sin embargo, a menos que provenga del propio presidente Trump, cualquier discusión sobre decisiones de personal debe considerarse pura especulación". Doctor en economía, Weller es muy respetado en los mercados financieros y en los círculos de la banca central. De acuerdo con la prensa local, apostó por un recorte de tasas en la reunión de julio de la Fed y mostró desacuerdo cuando la mayoría votó por mantener sin cambios los costos de endeudamiento a corto plazo. Además, Waller ha defendido la premisa de que los aranceles no empujarán la inflación y que un mercado en desaceleración requiere de una política más suave. Según Bloomberg, los asesores de Trump valoran su disposición a impulsar políticas basadas en previsiones, más que en datos actuales. El 31 de julio, el mandatario estadounidense se lanzó contra Jerome Powell por no bajar las tasas de interés. Si bien Trump ha dado marcha atrás a sus amenazas de despedir a Powell antes de que termine su mandato, esto el 15 de mayo, el republicano ha acelerado la búsqueda de su sustituto. Incluso, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo semanas atrás que el proceso para encontrar al sucesor de Powell "ya había comenzado", aunque negó que hubiera planes de despedirlo.Además, los expertos consideran que una decisión de esa naturaleza tendría un efecto negativo en los mercados, al ser una señal de la poca independencia que la Reserva Federal tendría durante la Administración estadounidense.
https://noticiaslatam.lat/20250619/el-mercado-el-gran-perdedor-ante-una-posible-nominacion-anticipada-de-trump-para-la-fed--1163554849.html
https://noticiaslatam.lat/20250621/tras-la-guerra-arancelaria-de-trump-las-secuelas-fueron-tan-graves-hasta-el-momento-1163640642.html
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/08/1165257234_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_2f3d980f6f1f77870375e144e3966786.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eeuu, donald trump, fed, reserva federal de eeuu, jerome powell, casa blanca
eeuu, donald trump, fed, reserva federal de eeuu, jerome powell, casa blanca

Él sería el favorito de Trump para encabezar la Reserva Federal

07:30 GMT 08.08.2025
© AP Photo / Patrick SemanskyChristopher Waller
Christopher Waller - Sputnik Mundo, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Síguenos en
El gobernador de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Christopher Waller, podría convertirse en el principal candidato para suceder a Jerome Powell al frente del banco central del país norteamericano, según informó 'Bloomberg' con base en fuentes relacionadas con el proceso.
En medio de las tensiones entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder de la Fed, Jerome Powell, quien se ha negado a recortar las tasas de interés, el medio especializado en finanzas dio a conocer que miembros del equipo del republicano "quedaron impresionados" con Waller después de reunirse con él.
Por ahora, el miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed no se ha encontrado con Donald Trump. Mientras que un portavoz de la institución se negó a hacer comentarios.
"El presidente Trump continuará nominando a las personas más competentes y experimentadas para cumplir su promesa de hacer a Estados Unidos rico otra vez", aseveró el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai.
Y agregó: "Sin embargo, a menos que provenga del propio presidente Trump, cualquier discusión sobre decisiones de personal debe considerarse pura especulación".
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EEUU (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 19.06.2025
Economía
El mercado: El gran perdedor ante una posible nominación anticipada de Trump para la Fed
19 de junio, 04:00 GMT
Doctor en economía, Weller es muy respetado en los mercados financieros y en los círculos de la banca central. De acuerdo con la prensa local, apostó por un recorte de tasas en la reunión de julio de la Fed y mostró desacuerdo cuando la mayoría votó por mantener sin cambios los costos de endeudamiento a corto plazo.
Además, Waller ha defendido la premisa de que los aranceles no empujarán la inflación y que un mercado en desaceleración requiere de una política más suave. Según Bloomberg, los asesores de Trump valoran su disposición a impulsar políticas basadas en previsiones, más que en datos actuales.
El 31 de julio, el mandatario estadounidense se lanzó contra Jerome Powell por no bajar las tasas de interés.
Estante de un supermercado - Sputnik Mundo, 1920, 21.06.2025
Economía
Tras la guerra arancelaria de Trump, ¿las secuelas fueron tan graves hasta el momento?
21 de junio, 06:32 GMT
Si bien Trump ha dado marcha atrás a sus amenazas de despedir a Powell antes de que termine su mandato, esto el 15 de mayo, el republicano ha acelerado la búsqueda de su sustituto.
Incluso, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo semanas atrás que el proceso para encontrar al sucesor de Powell "ya había comenzado", aunque negó que hubiera planes de despedirlo.

El presidente de EEUU tiene la autoridad para hacerlo, sin embargo, el proceso es sumamente engorroso, dado que debe demostrarse que el jefe del banco central actuó de mala fe contra la economía nacional.

Además, los expertos consideran que una decisión de esa naturaleza tendría un efecto negativo en los mercados, al ser una señal de la poca independencia que la Reserva Federal tendría durante la Administración estadounidense.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала