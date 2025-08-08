Él sería el favorito de Trump para encabezar la Reserva Federal

https://noticiaslatam.lat/20250808/el-seria-el-favorito-de-trump-para-encabezar-la-reserva-federal-1165256511.html

En medio de las tensiones entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder de la Fed, Jerome Powell, quien se ha negado a recortar las tasas de interés, el medio especializado en finanzas dio a conocer que miembros del equipo del republicano "quedaron impresionados" con Waller después de reunirse con él. Por ahora, el miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed no se ha encontrado con Donald Trump. Mientras que un portavoz de la institución se negó a hacer comentarios. Y agregó: "Sin embargo, a menos que provenga del propio presidente Trump, cualquier discusión sobre decisiones de personal debe considerarse pura especulación". Doctor en economía, Weller es muy respetado en los mercados financieros y en los círculos de la banca central. De acuerdo con la prensa local, apostó por un recorte de tasas en la reunión de julio de la Fed y mostró desacuerdo cuando la mayoría votó por mantener sin cambios los costos de endeudamiento a corto plazo. Además, Waller ha defendido la premisa de que los aranceles no empujarán la inflación y que un mercado en desaceleración requiere de una política más suave. Según Bloomberg, los asesores de Trump valoran su disposición a impulsar políticas basadas en previsiones, más que en datos actuales. El 31 de julio, el mandatario estadounidense se lanzó contra Jerome Powell por no bajar las tasas de interés. Si bien Trump ha dado marcha atrás a sus amenazas de despedir a Powell antes de que termine su mandato, esto el 15 de mayo, el republicano ha acelerado la búsqueda de su sustituto. Incluso, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo semanas atrás que el proceso para encontrar al sucesor de Powell "ya había comenzado", aunque negó que hubiera planes de despedirlo.Además, los expertos consideran que una decisión de esa naturaleza tendría un efecto negativo en los mercados, al ser una señal de la poca independencia que la Reserva Federal tendría durante la Administración estadounidense.

