¿Qué necesita la reforma electoral de Sheinbaum para transformar la democracia en México?

07.08.2025

El exmandatario Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) planteó por primera vez, en marzo de 2022, la necesidad de este calado, una propuesta que es casi una tradición después de procesos electorales y que se sigue desde los comicios de 1988 —a excepción del año 2000— y con la que la clase política busca refinar el ejercicio democrático.El anuncio generó una ola de críticas contra el exjefe de Estado, especialmente por el tono del discurso con el que se refería a las autoridades electorales, principalmente los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE): un grupo de élite alejado del pueblo y con privilegios insostenibles. Incluso, se organizaron marchas multitudinarias en defensa del órgano electoral que se creó a raíz de las denuncias de un fraude electoral supuestamente cometido hace casi 40 años, cuando Carlos Salinas de Gortari asumió la Presidencia del país latinoamericano.Desde ese momento, y hasta el cierre de su sexenio, se presentaron casi 100 propuestas de reforma, de acuerdo con el observatorio especializado Laboratorio Electoral. La mayoría seguían las mismas líneas: reducción de los recursos destinados a la organización de elecciones y partidos políticos; recorte del número de consejeros electorales y la posibilidad de que sean electos por voto popular; modificación de la estructura de los organismos electorales para centralizar las labores, y la eliminación de la figura plurinominal tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República (Cámaras Baja y Alta, respectivamente).A pesar de que López Obrador presentó el 5 de febrero de 2024 la reforma electoral como parte de su paquete de iniciativas prioritarias —entre ellas, la referente al ámbito judicial—, la discusión quedó congelada hasta que pasó, precisamente, la primera elección de puestos del Poder Judicial en México, en junio de este año.La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un mes después de esa inédita votación, que su Administración ya trabajaba en la conformación de un grupo de trabajo que redactaría una iniciativa de reforma, en la que se retomarían temas como el presupuesto electoral, la eliminación de plurinominales y la reducción del número de síndicos y regidores con miras a dar una mayor representación política al pueblo.Los detalles serán elaborados por una Comisión Especial creada por decreto apenas el pasado 3 agosto y la cual será encabezada por Pablo Gómez, político reconocido precisamente por su amplia trayectoria en materia electoral y quien antes se desempeñaba como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).Este organismo tendrá la tarea de consultar a especialistas y a la ciudadanía sobre los elementos que contemplará esta iniciativa. Sputnik consultó a expertos en materia electoral para conocer qué elementos debe contener esta reforma y qué se puede esperar de una iniciativa con estas ambiciones.Una oportunidad históricaEn una entrevista para este medio, el doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Maximiliano García Guzmán, considera que la reforma electoral era una propuesta que se esperaba desde 2018, con la alternancia en el poder y la consolidación de Morena como fuerza mayoritaria. Sin embargo, cree que se trata de una iniciativa que abarca un nivel estructural que no se había visto en otras.Desde la perspectiva de García Guzmán, "los institutos que organizan las votaciones en México funcionan bien, en términos generales", pero hay cabos sueltos que podrían atenderse con la iniciativa como las fórmulas de participación política y qué tanto se promueve el involucramiento de la ciudadanía en todos los procesos electorales.Por su parte, el exmagistrado presidente de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Armando Maitret, menciona que el Gobierno de Sheinbaum tiene una oportunidad para dar un "paso histórico para democratizar cada vez más a este país", principalmente porque Morena accedió al poder "a través de las reglas democráticas en las que también participaron en su diseño"."Hoy me parece que tienen una importante responsabilidad histórica de ser consecuentes en construir un camino hacia mayor democracia, en lugar de destruir la escalera que permitió el acceso al poder", expone.El especialista en justicia electoral destaca que la interpretación de las normas actuales "han generado modelos que han ido concentrando el poder en cada vez menos fuerzas políticas", a pesar de que México es una sociedad muy plural."Valdría la pena una reforma en la que todos los actores políticos se pongan de acuerdo para generar mayor pluralidad, y que todas las personas mexicanas se sientan representadas en el órgano legislativo", acota.Atender la representación ciudadanaAmbos especialistas coinciden que, en cuanto al tema de las curules plurinominales, estas posiciones se han convertido en un mecanismo para que candidatos que, en realidad no fueron elegidos por la ciudadanía, se hagan de un cargo público.Precisamente, parte de los argumentos que ha usado la presidenta Sheinbaum para justificar la eliminación de los plurinominales es que no cumplen con un rol de representatividad.Sobre este punto en particular, el doctor García Guzmán considera que estas figuras se han justificado históricamente, "pero tampoco es que hayamos logrado realmente darle voz a las minorías"."En realidad han servido para darle representación a partidos pequeños que no son tan competitivos electoralmente, pero de eso a que representen minorías, como se maneja en el discurso, me parece que estamos muy alejados", asevera.El académico puntualiza que el tema no es el número o si existen o no, sino más bien de si hay "controles respecto a la función de esos legisladores que, por lo general, sirven más para posicionar temas de agendas de partidos que en ser una verdadera representación ciudadana".En contraste, el maestro Maitret reflexiona que no sería lo ideal eliminar la figura plurinominal, porque, cuando surgió en 1977 fue clave para construir el sistema democrático que hoy se busca reformar, y quitarlos implicaría que "los ciudadanos que no votaron por una posición mayoritaria pierdan representatividad en un órgano que es representante de todo el pueblo de México: los órganos legislativos"."Considero que puede haber mejores mecanismos para hacer la asignación de representación proporcional", opina el exmagistrado del TEPJF.En relación con el tema de elección popular de consejeros electorales, el experto añade que sería complejo y arriesgado, ya que el voto podría estar orientado por intereses partidistas, más que por una idoneidad técnica, necesaria para ejercer este tipo de cargos.Al respecto, García Guzmán dice que "puede ser un cambio interesante en función de cómo se reajustan los equilibrios en ese órgano electoral" y así no "esté tan secuestrado por estas cuotas de partido que siempre se han manejado". No obstante, también advierte que esto también requiere un involucramiento ciudadano en la manera en que funciona este órgano para no caer en votos orientados por simpatías partidistas.Mejorar fiscalización de recursosDe acuerdo con un documento de la Secretaría de Gobernación (Segob) elaborado en febrero de 2024, en el marco de la iniciativa de reforma electoral del expresidente López Obrador, se menciona que, en total, las elecciones mexicanas tienen un costo de más de 3.600 millones de dólares.Esto es repartido tanto en el presupuesto del INE, los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLE) y financiamiento de partidos políticos. Estos últimos reciben, a nivel federal y local, un total de más de 900 millones de dólares.El presupuesto del INE para el año fiscal 2024, período en que se realizaron las elecciones más grandes de la historia mexicana, por la cantidad de puestos públicos que se votaron, superó los 1.116 millones de dólares. Para 2025, año de la primera votación del Poder Judicial, se asignó un presupuesto de más de 350 millones de dólares, aunque el árbitro electoral solicitó, en primera instancia, un presupuesto de más de 650 millones de pesos.Uno de los argumentos en contra respecto a reducir los recursos destinados para los comicios en el territorio mexicano es que se arriesgaría la viabilidad técnica y logística de las jornadas electorales, además de que implicaría un ajuste en la plantilla laboral del INE, que pondría en peligro la organización limpia de elecciones.En este sentido, Maitret abunda en que el ajuste presupuestario es viable con la aplicación de distintas medidas, como puede ser abandonar el uso de boletas de papel para economizar, hasta quitarle atribuciones al INE en materia de fiscalización y monitoreo de medios y campañas, en las cuales, comenta que, a pesar del esfuerzo que han hecho, "no son lo suficientemente eficientes para generar condiciones de equidad en la competencia".Por su parte, García Guzmán opina que el tema, más allá de cuánto se destina a las votaciones, es cómo se fiscalizan esos recursos y qué hacer en caso de que se transgredan los marcos normativos, es decir, temas como si un candidato pierde el puesto ganado por rebasar el tope de gastos de campaña, elementos que, por ahora, no ve como parte de esta iniciativa.Por el momento, la Comisión para la Reforma Electoral apenas iniciará reuniones para definir el marco en el que se realizarán las consultas. El primer borrador de la iniciativa aún no tiene fecha definida.

