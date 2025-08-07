https://noticiaslatam.lat/20250807/oro-marmol-estatuas-asi-son-las-piezas-robadas-almacenadas-en-el-museo-britanico-1165202816.html
Oro, mármol, estatuas: así son las piezas robadas almacenadas en el Museo Británico
Millones de personas visitan el Museo Británico cada año, pero pocos saben que muchos de sus "objetos invaluables" fueron sustraídos por la fuerza durante las
Sputnik te muestra nueve de las piezas robadas más escandalosas que aún se exhiben en el museo más visitado de Londres:
Millones de personas visitan el Museo Británico cada año, pero pocos saben que muchos de sus "objetos invaluables" fueron sustraídos por la fuerza durante las conquistas coloniales.
Sputnik te muestra nueve de las piezas robadas más escandalosas que aún se exhiben en el museo más visitado de Londres: