Oro, mármol, estatuas: así son las piezas robadas almacenadas en el Museo Británico
Oro, mármol, estatuas: así son las piezas robadas almacenadas en el Museo Británico
Sputnik Mundo
Millones de personas visitan el Museo Británico cada año, pero pocos saben que muchos de sus "objetos invaluables" fueron sustraídos por la fuerza durante las...
Sputnik te muestra nueve de las piezas robadas más escandalosas que aún se exhiben en el museo más visitado de Londres:
Oro, mármol, estatuas: así son las piezas robadas almacenadas en el Museo Británico

Millones de personas visitan el Museo Británico cada año, pero pocos saben que muchos de sus "objetos invaluables" fueron sustraídos por la fuerza durante las conquistas coloniales.
Sputnik te muestra nueve de las piezas robadas más escandalosas que aún se exhiben en el museo más visitado de Londres:
