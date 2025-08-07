https://noticiaslatam.lat/20250807/las-ffaa-rusas-alcanzan-la-red-de-transporte-de-fuerzas-ucranianas-en-el-ultimo-dia-de-combates-1165232184.html

Las FFAA rusas golpean la red de transporte de fuerzas ucranianas en el último día de combates

Las FFAA rusas golpean la red de transporte de fuerzas ucranianas en el último día de combates

En la última jornada, las Fuerzas Armadas de Rusia alcanzaron un nudo ferroviario en la región de Dniepropetrovsk, que permitía la transferencia de armas y...

Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra puntos de control y almacenes de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 133 zonas, precisan desde el ente castrense.La defensa antiaérea rusa interceptó ocho misiles Storm Shadow británicos, una bomba guiada, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars estadounidense y derribó 240 drones, en las últimas 24 horas. A su vez, la Flota del Mar Negro destruyó una lancha no tripulada.Las tropas rusas destruyeron un carro de combate, 13 vehículos blindados, incluidos un transporte de tropas M113 y un Humvee estadounidenses, al igual que 12 piezas de artillería, entre ellas dos obuses Paladin fabricados en EEUU.En un día, Ucrania perdió unos 1.335 militares, indican desde el ministerio. De acuerdo con el ente, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó más de 420 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 240 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 165 soldados ucranianos y el grupo Este más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 210 militares.

