07.08.2025
Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra puntos de control y almacenes de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 133 zonas, precisan desde el ente castrense.La defensa antiaérea rusa interceptó ocho misiles Storm Shadow británicos, una bomba guiada, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars estadounidense y derribó 240 drones, en las últimas 24 horas. A su vez, la Flota del Mar Negro destruyó una lancha no tripulada.Las tropas rusas destruyeron un carro de combate, 13 vehículos blindados, incluidos un transporte de tropas M113 y un Humvee estadounidenses, al igual que 12 piezas de artillería, entre ellas dos obuses Paladin fabricados en EEUU.En un día, Ucrania perdió unos 1.335 militares, indican desde el ministerio. De acuerdo con el ente, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó más de 420 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 240 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 165 soldados ucranianos y el grupo Este más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 210 militares.
11:12 GMT 07.08.2025 (actualizado: 11:16 GMT 07.08.2025)
En la última jornada, las Fuerzas Armadas de Rusia alcanzaron un nudo ferroviario en la región de Dniepropetrovsk, que permitía la transferencia de armas y equipo militar de las FFAA de Ucrania a la región de Donbás, informan desde el Ministerio de Defensa ruso.
Asimismo, fuerzas rusas asestaron golpes contra puntos de control y almacenes de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 133 zonas, precisan desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó ocho misiles Storm Shadow británicos, una bomba guiada, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars estadounidense y derribó 240 drones, en las últimas 24 horas. A su vez, la Flota del Mar Negro destruyó una lancha no tripulada.
Las tropas rusas destruyeron un carro de combate, 13 vehículos blindados, incluidos un transporte de tropas M113 y un Humvee estadounidenses, al igual que 12 piezas de artillería, entre ellas dos obuses Paladin fabricados en EEUU.
En un día, Ucrania perdió unos 1.335 militares, indican desde el ministerio. De acuerdo con el ente, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó más de 420 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 240 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 165 soldados ucranianos y el grupo Este más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 210 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 664 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 75.210 drones, 625 sistemas de misiles antiaéreos, 24.478 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.584 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 28.245 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 39.238 vehículos militares especiales.
