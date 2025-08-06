Mundo
Sin Bessent en la contienda, ¿quién podría ser el nuevo integrante de la Fed?
Sin Bessent en la contienda, ¿quién podría ser el nuevo integrante de la Fed?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que dará a conocer quién es su candidato para sustituir a uno de los integrantes de la Junta de... 06.08.2025, Sputnik Mundo
Sin Bessent en la contienda, ¿quién podría ser el nuevo integrante de la Fed?

03:30 GMT 06.08.2025 (actualizado: 06:38 GMT 06.08.2025)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que dará a conocer quién es su candidato para sustituir a uno de los integrantes de la Junta de Gobernadores del banco central. En su anuncio, también hizo énfasis en sus opciones para reemplazar al líder de la Reserva Federal, Jerome Powell.
Para sorpresa de muchos, quien quedó fuera de este último listado fue el secretario del Tesoro, Scott Bessent. De acuerdo con declaraciones del mandatario republicano ante CNBC, esto se debió porque el funcionario dijo que quería permanecer en su cargo actual.

"Está haciendo un gran trabajo y desea continuar en su puesto, así que simplemente lo rechazó. No quiere. Le gusta ser secretario del Tesoro. Desempeña su función de forma excelente", puntualizó.

Horas más tarde, Trump destacó que sus opciones para sustituir a Powell, quien terminará su período en mayo del próximo año, se decantaban por cuatro personas.
La selección "se ha reducido a cuatro personas en este momento (...). Dos Kevin y otras dos personas", acotó.
De acuerdo con medios como Associated Press, dos de los cuatro señalados son Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, y Kevin Warsh, exmiembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.
Bessent declaró semanas atrás que el proceso para encontrar al sucesor de Powell "ya había comenzado", pero negó que hubiera planes de despedirlo.
El presidente de EEUU tiene la autoridad para hacerlo, sin embargo, el proceso es sumamente engorroso, dado que debe demostrarse que el jefe del banco central actuó de mala fe contra la economía nacional.
En la víspera, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal decidió mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 4,25% al 4,50%, aunque por primera vez en 32 años no se trató de un voto unánime, con dos de los siete miembros de la Junta de Gobernadores votando en contra.
