https://noticiaslatam.lat/20250806/sin-bessent-en-la-contienda-quien-podria-ser-el-nuevo-integrante-de-la-fed--1165189253.html

Sin Bessent en la contienda, ¿quién podría ser el nuevo integrante de la Fed?

Sin Bessent en la contienda, ¿quién podría ser el nuevo integrante de la Fed?

Sputnik Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que dará a conocer quién es su candidato para sustituir a uno de los integrantes de la Junta de... 06.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-06T03:30+0000

2025-08-06T03:30+0000

2025-08-06T06:38+0000

internacional

política

donald trump

jerome powell

eeuu

fed

scott bessent

cnbc

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/1b/1164896277_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_6f1aa0caadf3dc6e8d9ac2342da47021.jpg

Para sorpresa de muchos, quien quedó fuera de este último listado fue el secretario del Tesoro, Scott Bessent. De acuerdo con declaraciones del mandatario republicano ante CNBC, esto se debió porque el funcionario dijo que quería permanecer en su cargo actual.Horas más tarde, Trump destacó que sus opciones para sustituir a Powell, quien terminará su período en mayo del próximo año, se decantaban por cuatro personas.La selección "se ha reducido a cuatro personas en este momento (...). Dos Kevin y otras dos personas", acotó.De acuerdo con medios como Associated Press, dos de los cuatro señalados son Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, y Kevin Warsh, exmiembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.Bessent declaró semanas atrás que el proceso para encontrar al sucesor de Powell "ya había comenzado", pero negó que hubiera planes de despedirlo.El presidente de EEUU tiene la autoridad para hacerlo, sin embargo, el proceso es sumamente engorroso, dado que debe demostrarse que el jefe del banco central actuó de mala fe contra la economía nacional.En la víspera, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal decidió mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 4,25% al 4,50%, aunque por primera vez en 32 años no se trató de un voto unánime, con dos de los siete miembros de la Junta de Gobernadores votando en contra.

https://noticiaslatam.lat/20250712/que-pasaria-con-la-salida-de-jerome-powell-de-la-reserva-federal-de-eeuu-1164365132.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, donald trump, jerome powell, eeuu, fed, scott bessent, cnbc