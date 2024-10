https://noticiaslatam.lat/20241010/no-vamos-a-ser-padres-de-la-xenofobia-pedro-sanchez-busca-integrar-a-migrantes-en-espana-1158130629.html

"No vamos a ser padres de la xenofobia": Pedro Sánchez busca integrar a migrantes en España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó ante el Congreso que la migración es uno de los "grandes motores del desarrollo de las naciones" y... 10.10.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con The Guardian, el presidente socialista Pedro Sánchez consideró que atender este fenómeno no solamente es una cuestión de humanidad, sino que también es un medio para hacer crecer la economía española, mediante una "buena gestión".El diario británico subrayó que países europeos como Alemania están reincorporando los controles en sus fronteras para controlar el flujo migratorio, al afirmar que con estas medidas se protegen de los "graves peligros que plantean el terrorismo islamista y la delincuencia".Suecia y Finlandia también anunciaron planes para establecer nuevas medidas antimigratorias, mientras que Italia alista acuerdos con Libia y Túnez para frenar el arribo de migrantes. Sin embargo, estas medidas plantean "preocupaciones" ante la obstaculización del crecimiento de las empresas que buscan mano de obra, señala el medio.Sin embargo, afirmó The Guardian, la derecha y el conservador Partido Popular español intentan "avivar los temores" sobre el fenómeno migratorio, al relacionar a las personas extranjeras con la delincuencia. Dos encuestas recientes muestran que los españoles estarían a favor de endurecer las medidas contra los migrantes, indicó el medio.En tanto, el presidente Pedro Sánchez agradeció a los habitantes de las islas Canarias -donde se registran más de 30.000 llegadas de migrantes durante 2024- por dar un "ejemplo diario de humanidad". El diario británico aseguró que el gobernante español recordó el éxodo de 2 millones de españoles durante el franquismo, "la mitad de ellos de forma irregular".

