Vox quiere deportar a millones de inmigrantes: ¿se lo puede permitir la economía española?

09.07.2025

La iniciativa del partido Vox de expulsar de España a millones de inmigrantes –tanto irregulares como legales que hayan delinquido o no se hayan adaptado a los "usos y costumbres" del país– ha generado un intenso debate político y la crítica del Gobierno de la nación, cuya portavoz, Pilar Alegría, calificó la idea de "delirio xenófobo".Presentada el 7 de julio por la diputada Rocío De Meer durante una rueda de prensa como una solución a problemas de seguridad e identidad cultural, el planteamiento fue ratificado al día siguiente por la portavoz del partido, Pepa Millán, que reivindicó el derecho "a permanecer como pueblo" y el deseo de "seguir siendo España".En sede parlamentaria, además, Vox registró una iniciativa para reprobar y exigir el cese del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, "por su flagrante falta de diligencia a la hora de combatir la inseguridad creciente asociada a las políticas migratorias del Gobierno".El espíritu del tiempoLa portavoz de Vox no aportó datos concretos que sostuvieran sus afirmaciones, que utilizó para denunciar dos casos recientes de violación y otro de agresión, a cargo de inmigrantes ilegales. No obstante, la propuesta no es un caso aislado y se enmarca en una tendencia europea.Vox habla de 'remigración', un concepto utilizado por la ultraderecha austríaca y alemana. En Italia, el Gobierno de Giorgia Meloni ha impulsado medidas para dificultar el rescate de migrantes en el Mediterráneo y trata de externalizar las deportaciones a terceros países. Incluso en Dinamarca, gobernada por socialdemócratas, se han aprobado leyes para limitar la llegada de refugiados y favorecer su expulsión."Es una respuesta a eso que en alemán se llama el espíritu del tiempo: el Zeitgeist, el aire de los tiempos que nos toca vivir como consecuencia de muchas cosas", explica Jaime Ferri, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), preguntado por Sputnik sobre la tendencia a endurecer las políticas migratorias con independencia del sesgo ideológico de cada Gobierno."Y no es solo la UE, es también EEUU, donde se persigue a los inmigrantes hasta expulsarlos. Así que esto entra dentro de esa corriente que asola el mundo occidental", afirma Ferri. En su opinión, el Zeitgeist actual se distingue por el protagonismo de la ultraderecha en confrontar tres elementos: "Las políticas migratorias, las de igualdad de género y las de defensa del medio ambiente", sostiene.Cálculo político y crítica jurídicaLa viabilidad jurídica del planteamiento de Vox para expulsar a inmigrantes masivamente es dudosa. La legislación española y europea protege los derechos de los residentes legales, incluso aquellos con antecedentes penales. De hecho, "se prohíben las expulsiones colectivas", reza en el Artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Y la Convención europea de los Derechos Humanos contiene una expresión similar al respecto."Es una respuesta [la propuesta de Vox] al discurso del PP, cuando dice que quiere gobernar solo", afirma Ferri, en alusión a las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que durante el congreso del partido los días 5 y 6 de julio, en los que fue reelegido con el 99,24 % de los votos de los compromisarios, manifestó estar abierto a gobernar apoyándose en Vox, si bien su pretensión es hacerlo en solitario.Este politólogo recuerda que en el seno del PP ya hay posturas comprensivas con los planteamientos de Vox. "Como las de Isabel Díaz Ayuso [la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid], que quiere cerrar uno de los CIE [centros de internamiento para extranjeros] de la comunidad".¿Una economía sin inmigrantes?La expulsión masiva de inmigrantes tendría graves consecuencias para la economía española, especialmente en sectores clave como la agricultura, la construcción o el cuidado de personas, donde la mano de obra extranjera es fundamental. Vox habla de "siete u ocho millones", incluyendo a los inmigrantes que ya poseen la nacionalidad española."La afirmación es parecida a la de Trump durante su campaña electoral, en el sentido de que iba a expulsar a 12 millones de inmigrantes. O a la de Milei, también durante la campaña electoral, de que dolarizar la economía argentina era una de las primeras cosas que iba a hacer, cuando todo el mundo sabe que Argentina tiene un déficit crónico de dólares", señala el economista y autor Santiago Niño-Becerra.A su juicio, las actividades económicas en las que mayoritariamente participa la inmigración son de "baja productividad", pero también se distinguen por su gran volumen. "El crecimiento económico que España está teniendo en los últimos años se basa en eso, en el aumento de actividades que incorporan grandes masas de personas, como el turismo", señala.Otro aspecto a tener en cuenta es la incidencia de la inmigración en el mercado laboral. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de actividad (la relación entre la población activa y la población en edad de trabajar) de los españoles se cifró en el primer trimestre en el 56,87%, mientras que la de los extranjeros "se incrementó 53 centésimas, hasta el 69,07%". No obstante, matiza Niño-Becerra, también es cierto que "la tasa de desempleo es mayor entre la población no autóctona".Factor económico claveNo es necesario consultar estadísticas para tener "evidencia empírica" de que una parte importante del crecimiento del PIB se sustenta en el trabajo de los inmigrantes, piensa Jaime Ferri.La contundencia de esta realidad invita a preguntarse si Vox tiene en mente un modelo económico alternativo para España.

