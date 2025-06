https://noticiaslatam.lat/20250626/el-lider-de-iran-dice-que-dio-un-duro-golpe-a-eeuu-y-minimiza-los-danos-al-programa-nuclear-1163879194.html

El líder de Irán dice que dio un "duro golpe" a EEUU y minimiza los daños al programa nuclear

El líder de Irán dice que dio un "duro golpe" a EEUU y minimiza los daños al programa nuclear

Sputnik Mundo

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, aseguró que el presidente estadounidense, Donald Trump, exageró el impacto de los ataques de Washington contra... 26.06.2025, Sputnik Mundo

2025-06-26T22:00+0000

2025-06-26T22:00+0000

2025-06-26T22:00+0000

internacional

eeuu

irán

israel

🌍 oriente medio

alí jameneí

donald trump

gobierno de israel

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/17/1163734581_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a19a94b43142e53198a1676fc562d37b.jpg

"A pesar de todas las fanfarrias y afirmaciones, el régimen sionista [Israel] fue casi destruido y aplastado bajo los golpes de la República Islámica de Irán", afirmó el líder del país persa. Las Fuerzas Armadas iraníes, dijo, lograron romper la Cúpula de Hierro que protege a Israel y "arrasaron muchos de sus centros urbanos y militares mediante ataques con misiles". Según el líder iraní, Washington atacó directamente a Irán porque temía que, de lo contrario, el Israel quedara totalmente destruido. Además, dijo que la intervención norteamericana no dio ningún resultado y no logró infligir ningún daño importante. Sin embargo, consideró que los ataques estadounidenses a las instalaciones nucleares iraníes de Isfahán, Fordo y Natanz deben ser investigados como un caso legal independiente en los tribunales internacionales.También aseguró que los ataques estadounidenses no habían conseguido "nada significativo" en contra de la infraestructura nuclear iraní, a pesar de que la Administración Trump insiste en que destruyó las tres plantas nucleares subterráneas que tenía como objetivo. Según el dirigente iraní, en el Gobierno de Israel "no les pasó por la cabeza ni por la imaginación que la República Islámica pudiera infligir tales golpes al régimen, y así ocurrió". Ese mensaje fue acompañado del siguiente video en las redes sociales de Jameneí:Sobre el uranio enriquecido del arsenal iraní, Jameneí no dio ningún comentario, aunque horas antes Donald Trump dijo en su cuenta de Truth Social que las autoridades iraníes no lo escondieron en ningún otro lado como sugerían algunas versiones periodísticas y filtraciones. "No se sacó nada... ¡demasiado peligroso, muy pesado y difícil de mover!", señaló el republicano.

https://noticiaslatam.lat/20250626/80-anos-de-naciones-unidas-por-que-su-alineamiento-total-con-eeuu-explica-su-irrelevancia-actual-1163808406.html

eeuu

irán

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, irán, israel, 🌍 oriente medio, alí jameneí, donald trump, gobierno de israel, política