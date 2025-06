https://noticiaslatam.lat/20250616/el-altruismo-que-es-y-a-quien-es-inherente-aparte-de-los-seres-humanos-1163371376.html

El altruismo: ¿qué es y a quién es inherente, aparte de los seres humanos?

El altruismo: ¿qué es y a quién es inherente, aparte de los seres humanos?

Sputnik Mundo

El altruismo es un factor de desarrollo evolutivo y supervivencia de la sociedad humana, explica al portal 'Nauchnaya Rossiya' ('Rusia científica') la... 16.06.2025, Sputnik Mundo

2025-06-16T15:52+0000

2025-06-16T15:52+0000

2025-06-16T15:52+0000

ciencia

rusia

sociedad

medioambiente

monos

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/0e/1163375268_0:197:2412:1554_1920x0_80_0_0_bbcce6d772b0c99805196823c77ed354.jpg

¿Qué es el altruismo?"Se trata, en efecto, de un tipo de comportamiento sublime o de un deseo de comportarse en beneficio de los demás. Independientemente de cómo lo veamos desde un punto de vista evolutivo o desde la perspectiva de las distintas ciencias humanas, se trata sin duda de un comportamiento de alto nivel moral", explica.Pero el altruismo no surgió de la nada, destaca la analista. "No es una prerrogativa exclusivamente humana ni una cualidad humana. Es una cierta propiedad de las especies socialmente vivas con un alto nivel de inteligencia, que permite a una sociedad existir, desarrollarse, ayudar a los miembros más débiles del colectivo y ofrece así una perspectiva para su supervivencia, propagación y ulterior evolución", aclara.Desde una perspectiva evolutiva, el altruismo es una propiedad inevitable de una sociedad construida no sobre reflejos innatos, sino sobre la capacidad de pensar intelectualmente, agrega Butóvskaya.¿El altruismo también es inherente a los animales?"En principio, los rudimentos del altruismo son sin duda inherentes a los animales, en particular a los simios antropoides", continúa la investigadora.Hay casos repetidamente descritos, que se observaron tanto en cautividad como en la naturaleza, en los que monos, incluso a riesgo de sus propias vidas, ayudaron a miembros de tribus en algunas situaciones peligrosas o conflictivas, enfatiza.Los animales pueden mostrar un alto grado de altruismo, añade Butóvskaya. "En algunos casos, los animales han arriesgado su vida para ayudar a un miembro de una tribu", indica.¿Por qué el fenómeno del altruismo se ha convertido en objeto de estudio?Butóvskaya explica que antes, cuando aún no se disponía de suficiente información sobre el comportamiento de los animales en la naturaleza, se creía que los hechos que demostraban la presencia del sacrificio en ellos estaban relacionados con la influencia de un determinado educador humano.Pero con el tiempo, cuando los científicos empezaron a estudiar a los monos en entornos naturales, y en diferentes condiciones, diferentes nichos ecológicos, resultó que los monos tienen capacidad de empatía y altruismo, señala.Resulta que la empatía y el altruismo están muy extendidos en las especies animales sociales, principalmente en los primates, constata la investigadora. "Es normal que las especies con un alto nivel de inteligencia emocional empaticen con sus congéneres", resume.

https://noticiaslatam.lat/20250608/la-caida-de-asteroides-un-evento-ordinario-o-una-amenaza-para-la-tierra-1163112598.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, sociedad, medioambiente, monos