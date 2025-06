https://noticiaslatam.lat/20250612/que-tanto-puede-perder-harvard-en-su-pelea-contra-trump-1163267180.html

¿Qué tanto puede perder Harvard en su pelea contra Trump?

¿Qué tanto puede perder Harvard en su pelea contra Trump?

Pero la situación continúa, a pesar de que algunas de las medidas —como el retiro de las visas a sus alumnos— han sido canceladas, considera el diario estadounidense The New York Times. Y, debido a ello, el centro educativo aún tendría mucho que perder frente a la Administración del político republicano.Y eso no es todo. Trump también analiza quitar la exención de impuestos a la universidad, lo que le podría traer grandes retos a la institución."Incluso si solo algunos de los escenarios se cumplieran, dicen los expertos, Harvard podría quedar en una posición debilitada con pocas comparaciones modernas", refiere el medio estadounidense.De acuerdo con los especialistas consultados por el NYT, Harvard continuaría formando parte de la Ivy League, pero sería rebasada en cuestiones de investigación. "Por el dinero gastado, su presupuesto de investigación podría reducirse a algo similar al de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, que gastó poco más de 800 millones de dólares en investigación en 2023, aproximadamente la mitad de lo que Harvard gasta ahora", destaca.El Gobierno de Trump y el centro universitario han emprendido una batalla legal por los fondos y por la prohibición de matricular a alumnos de otras naciones.Las autoridades de EEUU acusan a Harvard de no manejar correctamente los presuntos casos de antisemitismo durante los campamentos y protestas de la primavera de 2024, en contra de la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza. Esta razón fue presentada como argumento para prohibirle a la institución la matriculación de estudiantes extranjeros, así como su visado, pero ello fue revocado a inicios de junio.

