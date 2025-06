https://noticiaslatam.lat/20250612/putin-rusia-esta-creando-tropas-de-sistemas-no-tripulados-como-una-rama-separada-de-las-ffaa-1163289166.html

Putin: Rusia está creando tropas de sistemas no tripulados, como una rama separada de las FFAA

El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó el despliegue y el desarrollo más rápido y de mayor calidad de tropas de sistemas no tripulados.

"Actualmente, estamos creando tropas de sistemas no tripulados como una rama separada de las fuerzas armadas, y debemos garantizar su despliegue y desarrollo más rápido y de mayor calidad", subrayó Vladímir Putin.En sus palabras, Rusia conoce cómo opera el enemigo en el uso de drones, y no está nada atrasada en este ámbito. Los operadores de drones rusos son responsables de hasta el 50% de las instalaciones y equipos enemigos destruidos o dañados.Agregó que el nuevo programa estatal de armamento debe garantizar la creación de un sistema de defensa aérea universal que pueda alcanzar eficazmente objetivos, independientemente del tipo. Un área especialmente relevante, en sus palabras, es la lucha contra los distintos tipos de drones, que requiere nuevos enfoques y soluciones no estándar."Desde el inicio de la operación militar especial, las fuerzas de defensa aérea han destruido más de 80.000 objetivos aéreos, de los cuales 7.500 son modernos misiles operacionales-tácticos y de crucero, así como cohetes, en su mayoría, casi al 100%, de fabricación occidental", expuso el presidente.En cuanto a las tropas espaciales, el mandatario destacó que es una dirección importante. Es necesario completar la formación de un grupo de naves espaciales, añadió. A principios de junio, el mandatario ruso, destacó que los sistemas no tripulados rusos, en determinados segmentos, son los más avanzados del mundo. Y los extranjeros a menudo los copian, destacó.

