"Los extranjeros a menudo los copian": Putin destaca el vanguardismo a nivel mundial de los sistemas no tripulados rusos

"Los extranjeros a menudo los copian": Putin destaca el vanguardismo a nivel mundial de los sistemas no tripulados rusos

Los sistemas no tripulados rusos en determinados segmentos son los más avanzados del mundo, aseveró el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una reunión del... 06.06.2025, Sputnik Mundo

Además, Putin enfatizó que los diseñadores rusos han logrado notables avances en el campo de los sistemas no tripulados en los últimos años."Recientemente, han sido presentados en una exposición en Moscú prototipos nacionales y muestras en serie de aeronaves no tripuladas, y los líderes extranjeros que visitaron Rusia para celebrar el 80.º Aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria [1941-1945] se familiarizaron con ellos", agregó.El jefe de Estado también hizo hincapié en el gran interés que despiertan en el mundo los drones rusos civiles y de combate."Hay que prestar atención a las exportaciones. Hay un enorme, simplemente enorme interés en nuestros sistemas no tripulados por parte de muchos participantes de la actividad económica exterior en el mundo", señaló Putin.

