"Duro golpe": el Pentágono revisa su participación en AUKUS, dejando a los aliados confundidos

El Gobierno británico reconoció con cautela la revisión estadounidense y describió a AUKUS como una alianza trilateral de defensa crucial que mejora la seguridad en la región indopacífica y euroatlántica, al tiempo que impulsa el crecimiento económico en los tres países, escribe The Guardian.Las autoridades señalaron que las nuevas autoridades suelen revisar las alianzas importantes, como ya había hecho anteriormente el propio Reino Unido, y reafirmaron su compromiso de colaborar estrechamente con Washington y Canberra para maximizar los beneficios estratégicos de AUKUS. Australia, en su turno, se apresuró a afirmar que sigue comprometida con la cooperación en materia de defensa con Estados Unidos, pero según The Australian, la revisión del Pentágono supone un "duro golpe" para Canberra.Anunciada el 15 de septiembre de 2021, la alianza trilateral AUKUS entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia prometía reforzar la flota australiana con submarinos de propulsión nuclear y aumentar la cooperación en materia de defensa entre los países de la región de Asia-Pacífico. El acuerdo provocó una ruptura diplomática entre Australia y Francia, después de que Canberra rompiera un contrato de 66.000 millones de dólares con París para desarrollar 12 submarinos de ataque avanzados de propulsión convencional.Rusia ha criticado el pacto de seguridad trilateral, que se centra en la cooperación militar y en contrarrestar a China en el Indopacífico, por socavar el Tratado de No Proliferación Nuclear al transferir tecnología de submarinos nucleares a Australia, un Estado no nuclear.

