Bolivia felicita a "la hermana Federación de Rusia" por su día nacional

Para Bolivia, Rusia es un socio estratégico, con toda su tecnología e innovación avanzada, expresó a Sputnik la ministra de Relaciones Exteriores del país... 12.06.2025, Sputnik Mundo

"En primer lugar, quiero desde Bolivia y en nombre de nuestro presidente Luis Arce Catacora, hacer extensas estas felicitaciones a la hermana Federación de Rusia y, sobre todo, al presidente Vladímir Putin y a todas sus autoridades por haber brindado y colaborado con Bolivia, pero también con el sur global", expresó Celinda Sosa Lunda.En sus palabras, es muy importante, realmente, los avances que se tienen en el marco de los BRICS. Entonces, esa independencia, y toda la historia que ha tenido Rusia, ha permitido tener esa visión tan importante que es la integración latinoamericana y, sobre todo, el sur, agregó.Esa visión en el tema de fortalecer el multilateralismo, continuó, es algo que nos va a permitir encaminar el camino de la paz, el camino de un mundo en que todos los pueblos podamos desarrollarnos en las mismas condiciones. "Y sobre todo, el respeto mutuo que tienen nuestras naciones, tanto Bolivia como Rusia. Para nosotros Rusia es un socio estratégico, con toda su tecnología y la innovación avanzada, por supuesto, que vamos a poder tener grandes proyectos en Bolivia y, sobre todo, lo que es la explotación del litio para el bien, no solo de Bolivia, sino para los países en vías de desarrollo. Sobre todo cómo hacer frente a la crisis climática que hoy vive el mundo", indicó la ministra.Presidente de Bolivia asistirá a la cumbre de líderes de los BRICS en Brasil"Nosotros estamos muy agradecidos con todos los países como China, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, quienes con su apoyo y la valoración de lo que es Bolivia, hoy somos socios estratégicos de los BRICS", destacó, agregando que el grupo se constituye en una alternativa frente a la política internacional que hoy se vive.En su opinión, entonces, no solamente es un tema económico, sino también es una acción estratégica el tema de los BRICS para el mundo. No solo para quienes son socios, sino también "para todos los países de que podamos encaminar, que solos no podemos avanzar mucho", subrayó Celinda Sosa Lunda. "Es muy importante esta plataforma, pero que se respeten las condiciones y la situación de cada país", añadió."Los BRICS son una esencia muy importante frente a toda la coyuntura mundial que hoy se vive. Entonces, nosotros por eso valoramos y realmente estamos muy agradecidos por todos los países que nos han apoyado para que seamos hoy parte de los BRICS", indicó.En cuanto a la cumbre del grupo en Brasil, la ministra confirmó la presencia de Luis Arce.Bolivia y Rusia realizan pruebas previo a la inauguración de Centro de Investigación NuclearAmbos países están en plenas pruebas, "de eso yo quiero realmente agradecer a la empresa Rosatom, quien le ha puesto todo el empeño. Y realmente esta planta nuclear nos coloca en una posición muy importante en América Latina", explicó la canciller, a propósito del centro cuya entrega e inauguración está prevista para este año."Se nos ha criticado mucho cuando hemos arrancado con este proyecto, pero realmente hoy se constituye una base fundamental para hacer frente a la situación del problema de salud, sobre todo en el cáncer", comentó sobre el referido Centro.Al respecto, destacó que hay muchos beneficios con este proyecto, y puso como ejemplo el desarrollo de "mejores condiciones para la agricultura y producir productos competitivos para la exportación al mercado mundial".La compañía rusa Rosatom construye desde 2018 el primer centro de investigación nuclear de Bolivia, que cuenta con un Complejo Ciclotrón-Radiofarmacia Preclínica (CCRP), que ya produce una amplia gama de radiofármacos contra el cáncer, el Centro Multipropósito de Irradiación (CMI), para el procesamiento seguro de alimentos, y próximamente un reactor nuclear de investigación.El reactor boliviano, que tiene previsto entrar en funcionamiento en 2025, es la última fase del CIDTN. Tiene fines netamente pacíficos y será usado para la investigación nuclear, lo que representa un hito en la historia de Bolivia.Rusia es un socio estratégico para la industrialización del litioHablando sobre el tema del litio, la titular señaló que Rusia está apoyando su industrialización."Nosotros consideramos a Rusia un socio importante. Muy claro ha sido nuestro hermano presidente Luis Arce en decir, 'Nosotros no queremos patrones, queremos socios', socios estratégicos para que podamos tener realmente el beneficio todos y sobre todo no queremos más saqueo de nuestros recursos. Esa posición valoramos y ponderamos", expresó.

