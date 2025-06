https://noticiaslatam.lat/20250611/sheinbaum-hay-que-actuar-con-cabeza-fria-en-todo-pero-en-particular-en-la-relacion-con-eeuu-1163249606.html

Sheinbaum: "Hay que actuar con cabeza fría en todo, pero en particular en la relación con EEUU"

Sheinbaum: "Hay que actuar con cabeza fría en todo, pero en particular en la relación con EEUU"

La presidenta de México señaló que siempre buscará un vínculo positivo con Washington y se refirió a las acusaciones en su contra por parte de la secretaria de...

"Lo que buscamos siempre es una relación como iguales, y frente a una declaración como la del [10 de junio], por supuesto que contestamos que no es verdad, pero también lo que buscamos es evitar confrontaciones por el bien de México, de los mexicanos que viven allá y de EEUU", dijo la mandataria en conferencia de prensa.En la víspera, Noem aseveró durante un encuentro con periodistas desde la Casa Blanca que "Claudia Sheinbaum salió y alentó a más protestas en LA [Los Ángeles]. La condeno por ello. Ella no debería estar alentando protestas violentas como las que estamos viendo".Durante su audiencia, Sheinbaum reiteró su compromiso con la defensa de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos, por lo que hizo un llamado a actuar de manera responsable, mientras su Gobierno continúa la defensa de los migrantes de manera pacífica y por la vía diplomática. Hasta el momento, informó, al menos 61 mexicanos fueron detenidos en las protestas multitudinarias en Los Ángeles, California, contra las redadas antiinmigrantes ordenadas por el presidente estadounidense. En California residen 10,6 millones de migrantes, una cifra que representa el 22% de la población de nacidos en el extranjero en todo el país norteamericano.De acuerdo con información del Public Policy Institute of California (PPIC), una tercera parte de adultos en edad laboral residentes en California —aquellos entre 25 y 54 años—son nacidos en el extranjero y la gran mayoría de los inmigrantes de California nacieron en América Latina (49%) o Asia (41%), siendo México el principal país de origen con 3,8 millones de migrantes.

méxico

eeuu

