Cristina Fernández solicita prisión domiciliaria para no ser enviada a la cárcel

11.06.2025

américa latina

política

cristina fernández de kirchner

argentina

Ante el plazo de cinco días hábiles que el tribunal concedió a Fernández para que se presente en los tribunales federales de Buenos Aires y así dar curso a su detención, su letrado recordó que su clienta tiene más de 70 años, y que ante esta condición, "la ley nacional presume un mayor grado de vulnerabilidad que conduce a que las personas que se encuentran en dicha franja etaria cumplan su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria".El abogado también mencionó la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos de las Personas Mayores, y aseguró que su alojamiento en un establecimiento penitenciario "de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados".En su escrito, de cuatro páginas, el abogado de la expresidenta también recordó el intento de asesinato contra su cliente en septiembre de 2022."Durante la sustanciación de la etapa final de la audiencia de debate celebrada en el presente proceso nuestra defendida fue víctima de un intento de homicidio. Tal gravísimo evento no alcanzó su consumación por circunstancias absolutamente fortuitas", recalcó Beraldi.A dos años y medio de la sentencia que ratificó en la víspera la Corte Suprema, el TOF nº 2 exhortó al Ministerio de Seguridad para que en el plazo de 24 horas asigne una dependencia de las fuerzas federales "que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento" de los nueve condenados en el proceso.Los fiscales que intervinieron en el caso, Diego Luciani y Sergio Mola, intentaron sin éxito que la exmandataria fuera detenida de inmediato apenas se difundió el fallo del máximo tribunal del país. El tribunal, entre tanto, notificó a la Cámara Nacional Electoral sobre la inhabilitación de la expresidenta para ejercer cargos públicos.Con el fallo de la Corte Suprema, la expresidenta no podrá presentarse a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires (este), previstas para el 7 de septiembre, en representación de la tercera sección electoral, que abarca el sur y parte del oeste del conurbano bonaerense, la zona más poblada dentro la mayor jurisdicción del país.En su resolución, la Corte Suprema destacó la "profusa prueba producida" que condujo a los fallos en primera y segunda instancia, y descartó que se hubiera "vulnerado alguna garantía constitucional", al sostener además que no hubo "una sola circunstancia concreta" que permitiera inferir que se hubiera visto comprometida la imparcialidad de los jueces.Desde la sede del Partido Justicialista (peronista), partido que preside, Fernández acusó a la Corte Suprema de imponer un "cepo al voto popular", y aseguró que "estar presa es casi un certificado de dignidad política y personal histórica".El fallo del TOF nº 2, que sentenció en diciembre de 2022 a la exmandataria por direccionar al empresario local Lázaro Báez 51 proyectos viales en la provincia de Santa Cruz (sur) durante sus dos mandatos y durante la gestión del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010, fue confirmado el 17 de noviembre de 2024 por la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país.

argentina

política, cristina fernández de kirchner, argentina