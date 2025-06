https://noticiaslatam.lat/20250610/sheinbaum-recomienda-a-eeuu-realizar-una-reforma-migratoria-1163222501.html

Sheinbaum recomienda a EEUU realizar una reforma migratoria

Para ello, Sheinbaum propuso en su conferencia de prensa que se lleven a cabo medidas que sean para apoyar a esta comunidad."Nuestra posición siempre ha sido de defensa de los mexicanos que viven en [suelo estadounidense], nuestro apoyo permanente y, al mismo tiempo, el llamado a que no es con redadas, no es con violencia, sino atendiendo a una reforma migratoria integral que reconozca el papel [de esa comunidad] en Estados Unidos, sobre todo, aquellos que llevan ya muchos años trabajando allá", expresó.Asimismo, la mandataria destacó que siempre reconocerá el trabajo de los connacionales que, por diversas razones, decidieron vivir en el territorio estadounidense."Y nuestra solicitud al Gobierno de EEUU de esta reforma migratoria integral, que reconozca el papel de mexicanos que viven allá desde hace mucho tiempo y que son necesarios para la economía [local], y que deben ser reconocidos y apoyados", insistió.Durante el evento, Sheinbaum también hizo un llamado a la comunidad migrante mexicana de "no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación"."Reprobamos la quema de patrullas y hacemos un llamado a los mexicanos a manifestarse de forma pacífica", comentó.De acuerdo con información oficial, suman 42 los mexicanos detenidos durante las redadas y las manifestaciones registradas en California en los días recientes.

