La democracia colombiana a prueba: denuncias de magnicidio y crisis institucional marcan la agenda

Colombia atraviesa una coyuntura crítica que pone a prueba su democracia: mientras el presidente, Gustavo Petro, reitera las denuncias sobre un presunto plan... 08.06.2025, Sputnik Mundo

américa latina

gustavo petro

javier cámara

colombia

política

💬 opinión y análisis

En este contexto, las advertencias del jefe de Estado han encendido alarmas en el país, al tiempo que figuras del Pacto Histórico han comenzado a levantar la voz ante lo que consideran una amenaza sistémica contra el proyecto político del cambio."Como congresista de la bancada de Gobierno, me he solidarizado en múltiples oportunidades en respaldo del presidente, el proyecto político y social que representa y el que claramente no gusta a quienes por décadas han estado en el poder", declaró a Sputnik el abogado y representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Gildardo Silva, quien ha tomado postura firme frente a lo que describe como una "herencia maldita de violencia y conflicto" en la historia política de Colombia.Sobre la denuncia de magnicidioEl presidente Petro denunció públicamente el 3 de junio que "una junta del narcotráfico" y sectores de "la extrema derecha mafiosa" estarían detrás de un supuesto plan para asesinarlo. En su declaración, también reveló que recibió una alerta de la Embajada de Estados Unidos sobre un posible atentado en su contra en 2023. Además, criticó a sectores de la Policía por presuntamente ocultar el hallazgo de armamento cerca de la Casa de Nariño.Estas afirmaciones han generado un debate nacional que compromete a todas las ramas del poder público. Según Silva, "el contexto del país ha girado en torno a una política estatal emanada desde una clase dirigente que históricamente ha aniquilado al opositor desde la doctrina del enemigo interno".En la historia colombiana, los magnicidios no son hechos aislados, sino parte de una lógica de exterminio que ha recaído con particular fuerza sobre los líderes de izquierda. Gildardo Silva, sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica, recuerda también el caso de Pedro Movilla, asesinado "por ser comunista", y de Aída Avella, obligada al exilio.Silva considera que no es descabellado pensar que sectores de poder estén urdiendo un plan contra el mandatario. "La información con la que cuento es la misma que hace unas horas ha dado a conocer el presidente en su alocución, sin embargo, no es de extrañar que suceda. Este Gobierno tiene apuestas de cambios estructurales… en contravía a lo que por décadas ha estado desarrollando esta clase social que sistemáticamente ha asesinado al contrario".Balas para detener las reformas socialesEn ese sentido, las reformas impulsadas por Petro no solo representan un desafío político, sino una ruptura profunda con los intereses de grupos históricamente dominantes.Entre esas reformas destaca la agraria, que "atenta contra terratenientes y un poder sobre la tierra ejercido a través de la violencia", y la laboral, que "pone en tela de juicio la legitimidad de los grandes empresarios al acumular su riqueza gracias a precarizar a los trabajadores". También se encuentran la reforma a la salud y a la educación, que buscan transformar servicios públicos hoy manejados con lógica mercantil.El representante señala que un eventual magnicidio "podría desencadenar una grave crisis institucional y social, generando violencia, inestabilidad democrática y una ruptura en el proceso de transformación que promueve el Gobierno actual". Y advierte que no se trata de una amenaza retórica, sino de una posibilidad real en un país donde la oposición política ha sido históricamente silenciada por la vía del exterminio.Consultado por Sputnik sobre la implicación de las fuerzas de seguridad en los hechos denunciados por Petro, Silva no duda en afirmar que "la corrupción y accionar delictivo en las Fuerzas Armadas y de Policía es una inocultable realidad". Y lo respalda con hechos: "Recientemente, por ejemplo, hemos visto caer cabecillas del narcotráfico que realizan sus operaciones en contubernio con agentes del Estado".Esta afirmación cobra mayor peso si se consideran los señalamientos del propio presidente Petro sobre el hallazgo de armamento cerca de su caravana, información que —según denunció— habría sido ocultada o minimizada por la Policía, bajo el argumento de que el material era "obsoleto". "No es descabellado pensar que lo que hoy minimizan… sea una forma más de desviar la atención frente a hechos sistemáticos que ha denunciado el presidente", señala Silva.En cuanto a las acciones legislativas para responder a esta crisis, el congresista reconoce que "lamentablemente nuestro accionar desde el Legislativo es limitado", aunque también enfatiza que como bancada del Pacto Histórico están considerando las vías institucionales adecuadas para reaccionar.A juicio de Silva, el objetivo último de estas amenazas no es solo frenar al presidente, sino también desacreditar y sabotear todo el proceso de reformas. "El gran respaldo social y popular al Gobierno encabezado por Gustavo Petro ha puesto de presente la gran contradicción entre lo que la sociedad y la clase trabajadora reclama y lo que desde el Legislativo y la rama judicial se defiende".Esta afirmación cobra aún más fuerza si se considera la reciente decisión de la Corte Constitucional de pedirle cuentas al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, por la forma en que fue archivada la votación de la consulta popular que impulsaba la Administración.El alto tribunal solicitó al funcionario explicar por qué se cerró el debate antes de tiempo y sin votación individualizada, lo cual podría constituir una vulneración de procedimientos y afectar el derecho ciudadano a participar en la definición de reformas estructurales."La misma historia de nuestra nación nos muestra numerosos episodios que implican magnicidios de líderes de izquierda, estos resultan tristemente comunes y con un alto grado de impunidad", alerta Silva, quien considera que el actual momento histórico demanda la actuación conjunta del Estado colombiano.A pesar de la tensión creciente, Silva insiste en que "los tres poderes no deberían escatimar en medidas que permitan verificar y solventar la situación en la que se encuentra el presidente". Aunque reconoce que "no se han propuesto medidas claras o específicas para su depuración desde el Congreso ni desde el Gobierno", también señala que el Ejecutivo ha hecho cambios importantes en los altos mandos desde la llegada del "Gobierno del cambio".En un país marcado por la doctrina del enemigo interno, donde la violencia política ha sido instrumento de control, la advertencia de un magnicidio no puede ser tomada a la ligera. "Debemos tener en cuenta las fuertes implicaciones que puede tener para el país que el primer Gobierno progresista y de izquierdas termine por un golpe de Estado o el asesinato de un líder de Estado", sentencia. "Más aún por el historial que tiene Colombia frente al trato de la oposición al establecimiento".Frente al silencio institucional y la normalización del peligro, el congresista Silva concluye "Insistiremos en defender y poner en evidencia lo que estas fuerzas oscuras no quieren que digamos".

