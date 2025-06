https://noticiaslatam.lat/20250610/empresas-luchan-para-sobrevivir-al-crimen-organizado-en-la-frontera-entre-mexico-y-eeuu-1163193208.html

Empresas luchan para sobrevivir al crimen organizado en la frontera entre México y EEUU

Empresas luchan para sobrevivir al crimen organizado en la frontera entre México y EEUU

Sputnik Mundo

Desde el arranque del segundo mandato de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, las compañías ubicadas en la frontera que divide Estados Unidos con México...

De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, esto se debe porque algunos grupos criminales utilizan estos negocios, especialmente los enfocados en servicios monetarios, como plataforma para cometer delitos como lavado de dinero.Sin embargo, esto ha generado estragos para los negocios, mismos que han tenido que presentar demandas contra las autoridades de EEUU. Los jueces de Texas y California, las localidades más afectadas, han considerado que las medidas gubernamentales podrían ser ilegales."En ambos casos, los jueces expresaron escepticismo de que las regulaciones adicionales sean efectivas para encontrar el tipo de operadores transnacionales sofisticados [y criminales] que la Administración está buscando", acotó el diario estadounidense.Según el NYT, el juez Fred Biery del Tribunal de Distrito Oeste de Texas, Fred Biery, apuntó que las restricciones del Gobierno de EEUUU podrían causar "destrucción económica en los ciudadanos respetuosos de la ley circundantes".No obstante, las medidas siguen. Durante marzo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dio a conocer que las reglas estaban diseñadas para que, ante cualquier sospecha de movimientos financieros de los cárteles, se tomaran acciones judiciales. De acuerdo con el funcionario, estos grupos criminales afectan al sistema financiero del país norteamericano."El esfuerzo, dirigido por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), se centró en 30 códigos postales en California y Texas, debido a su proximidad a un importante cruce fronterizo, según un documento interno sin fecha, mismo que se presentó ante la Corte. El memorándum decía que la red había decidido no incluir los condados fronterizos de Arizona o Nuevo México, pero 'podría considerar ampliar' el alcance más adelante", recogió el medio estadounidense.Es posible que la orden expire a mediados de septiembre, pero también podría extenderse, puntualizó.Mientras tanto, los negocios, puntualmente los dedicados a servicios monetarios, seguirán su querella ante los tribunales."El enfoque del Gobierno contra las empresas de servicios monetarios es solo una pieza de la agenda interna de Trump", donde ha habido redadas y la sugerencia de enviar al Ejército a suelo mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico.

