La pelea entre Trump y Musk, en el foco de los medios

La pelea entre Trump y Musk, en el foco de los medios

06.06.2025

internacional

eeuu

donald trump

elon musk

A principios de junio, Musk calificó tal propuesta de "abominación repugnante". Por su parte, Trump respondió diciendo que estaba decepcionado con Musk. A su vez, el empresario expresó entonces que fue gracias a él que Trump se convirtió en presidente y los republicanos obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso.¿La ruptura del siglo o pelea de chicas?El periódico The Washington Post calificó el altercado entre los dos gigantes de la escena estadounidense de "rolleo público mutuo". En este contexto, el periódico subrayó que la disputa era cuestión de tiempo.Además, el medio The New York Times señaló que los usuarios ironizaron sobre la batalla, al llamarla "de chicas"."Como Trump y Musk son cada uno dueño de su propia red social, ninguno le respondió directamente al otro. Quienes seguían el drama desde casa [es decir, prácticamente todo el mundo] tuvieron que saltar de una plataforma a otra para mantenerse al tanto de estos vaqueros del teclado mientras se lanzaban indirectas.", destaca el medio.Las consecuencias políticas del conflictoComo la batalla acaba de empezar, es difícil para los periodistas hacer predicciones sobre hasta dónde puede llegar."¿Hasta qué punto puede Trump, que ha demostrado no tener reparos en usar el Gobierno como un arma, ir realmente a por Musk? ¿Se les viene encima a Tesla y SpaceX la furia del DOGE?", planteó la pregunta el The New York Times.Las fuerzas políticas también intentan calcular sus posibles pérdidas. Por ejemplo, los republicanos estadounidenses temen que, como resultado del conflicto, su partido obtenga un poderoso oponente en Musk.La caída de TeslaLos primeros frutos de esta disputa ya se notan, en primer lugar en el ámbito económico. Tesla, la empresa de vehículos eléctricos de Musk, perdió el 5 de junio 152.400 millones de dólares de valor de mercado —la mayor caída de su capitalización en un día en la historia de la compañía, enfatizó The Wall Street Journal.

eeuu

eeuu, donald trump, elon musk