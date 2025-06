"No hay 'sueño americano'": Venezuela emite alerta de viaje a su población para que no visite EEUU

https://noticiaslatam.lat/20250601/no-hay-sueno-americano-venezuela-emite-alerta-de-viaje-a-su-poblacion-para-que-no-viaje-a-eeuu-1162937084.html

De igual manera, la cancillería de la nación encabezada por el presidente Nicolás Maduro destacó que las autoridades estadounidenses han realizado detenciones arbitrarias y deportaciones."Recordamos el caso de Maikelys Antonella Espinoza Bernal, arrancada de los brazos de su familia por las autoridades migratorias estadounidenses, como parte de su política criminal de separación de familias", puntualizó.Asimismo, Venezuela criticó que EEUU no sigue las leyes internacionales de protección migratoria, ni de derechos humanos."Si planeas viajar [a EEUU], no lo hagas. Allí no hay 'sueño americano', solo pesadillas. Nuestro deber es denunciar esta realidad y exigir respeto para nuestros compatriotas", aseveró.Previamente, la Corte Suprema de EEUU dio luz verde a una estrategia de Trump para retirar la protección a 500.000 migrantes.Tras el fallo del máximo tribunal, el Gobierno del país norteamericano tiene la facultad, por ahora, de revocar el estatus legal que protegía a personas provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que ingresaron durante la Administración de Joe Biden (2021-2025).En enero, el presidente Donald Trump firmó un decreto que instruyó al Departamento de Seguridad Nacional a "terminar todos los programas de libertad condicional categórica" que, en su opinión, eran "contrarios a las políticas de Estados Unidos" establecidas en sus órdenes.Dos meses después, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el fin del Programa de Permisos Humanitarios (CHNV).

