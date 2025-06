https://noticiaslatam.lat/20250605/se-acaba-el-romance-trump-amenaza-con-retirar-subsidios-y-contratos-a-elon-musk-1163059119.html

¿Se acaba el romance?: Trump le declara la guerra a Elon Musk

Todo comenzó por las duras críticas que Elon Musk hizo contra el programa de ley de gastos y presupuesto de la Administración Trump, al que el empresario calificó de "abominación repugnante" por incrementar la deuda nacional en unos 3,8 billones de dólares durante una década. Musk siempre ha dicho que Washington necesita disminuir sus gastos si no quiere caer en déficit. Tras estos señalamientos, el presidente Donald Trump se dijo "decepcionado" de los comentarios del hombre más rico del mundo y, en un par de mensajes difundidos en su cuenta de Truth Social, amenazó con afectar los negocios que tiene Musk con el Gobierno estadounidense.Según el mandatario, Elon Musk "se volvió loco" cuando se enteró que el nuevo programa presupuestal de Washington no incluía un mandato que "obligaba a todo el mundo a comprar autos eléctricos que nadie quería". Además, Trump dijo que fue él mismo quien le pidió a Musk que se fuera del Gobierno porque estaba "agotado". La respuesta de Trump ocurre después de que Musk sugiriera —en la red social X— que el republicano no hubiera ganado las elecciones de 2024 si no hubiera sido por su financiamiento millonario al Partido Republicano y a la campaña trumpista.La molestia del multimillonario estadounidense se originó por su desacuerdo con el proyecto presupuestal denominado One, Big, Beautiful Bill, una iniciativa masiva de gastos e impuestos elaborada por la Administración Trump que atenta contra lo que el propio Elon Musk luchó durante su breve estadía como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), organismo desde el cual el empresario prometió ahorrarle 150.000 millones de dólares al Gobierno federal con sus ajustes y recortes presupuestales. De manera irónica, Musk lanzó un par de tuits en alusión a que el proyecto trumpista destruye todo el trabajo que él hizo en el DOGE como asesor presidencial, con el objetivo de recortar gastos:"Lo que sea. Mantengan los recortes en los incentivos a los vehículos eléctricos y la energía solar, aunque no se toquen los subsidios al petróleo y el gas (¡muy injusto!), pero eliminen esa porquería repugnante del proyecto de ley", afirmó Musk. El dueño de SpaceX también negó —como sugirió Trump— haber conocido "el funcionamiento interno del proyecto de ley mejor que nadie". Elon Musk advirtió en varias ocasiones que "resulta esencial" reducir los gastos federales para evitar una situación catastrófica de impago para el Gobierno. "Es realmente asombroso que solo los pagos de intereses de la deuda nacional superen el presupuesto del Departamento de Defensa, lo cual es chocante, porque gastamos mucho dinero en defensa, pero si esto sigue así, esencialmente vamos a llevar al país a la bancarrota", alertó. Trump, por su parte, siempre ha elogiado el trabajo y la visión económica de Musk, e incluso llegó a defenderlo de críticas en medios de comunicación y dentro de su propio gabinete. Apenas el 30 de mayo pasado, Musk dijo a medios desde la Casa Blanca durante su despedida como asesor de la Administración Trump: "Seguiré visitándolo [a Trump] y espero seguir siendo amigo y asesor del presidente. Espero con ansias volver a estar en esta increíble sala".

